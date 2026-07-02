골스튜디오, T1과 후원 범위 확대…첫 기능성 워킹화 ‘페이서’로 공식 풋웨어 지원

사진=골스튜디오(GOALSTUDIO)

스포츠 라이프스타일 브랜드 골스튜디오(GOALSTUDIO)가 e스포츠 구단 T1과의 스폰서십을 확대하고 브랜드 최초의 기능성 데일리 워킹화 '페이서(PACER)'를 출시했다고 2일 밝혔다.

골스튜디오는 이번 협약을 통해 기존 공식 유니폼 파트너십에 더해 공식 풋웨어 파트너십도 체결했다. 이에 따라 T1 선수단의 경기 활동뿐 아니라 이동과 일상생활까지 지원하는 협력 관계를 이어가게 됐다.

e스포츠 선수들은 장시간 훈련과 반복되는 대회 일정으로 신체 피로가 누적되기 쉬운 환경에 놓여 있다. 이에 따라 선수들의 활동을 지원하기 위한 기능성 신발과 의류 등 퍼포먼스 관련 제품에 대한 관심도 높아지고 있다.

신제품 '페이서'는 골스튜디오의 리커버리 슬리퍼 '그래비티밸런스'에 적용된 기술을 바탕으로 개발된 기능성 워킹화다. 회사는 발을 지나치게 부드럽게 감싸는 쿠셔닝보다 발 아치를 안정적으로 지지하는 설계를 적용해 신체 균형 유지와 회복에 도움을 줄 수 있도록 했다고 설명했다.

또 스트레치 립메쉬 소재를 적용해 통기성을 높였으며 발등의 압력을 분산시키는 비대칭 레이싱 시스템과 뒤꿈치를 안정적으로 지지하는 힐 서포트 구조를 적용해 착용감을 강화했다. T1 선수단은 앞으로 훈련과 경기, 이동을 비롯한 일상생활에서도 페이서를 착용할 예정이다.

골스튜디오는 신제품 출시와 함께 T1 선수단이 참여한 '걸음의 새로운 기준, PACER' 캠페인도 2일부터 전개한다. 회사는 이번 캠페인을 통해 일상 속 움직임과 회복을 고려한 워킹화의 기능성을 소개할 계획이다.

강정훈 골스튜디오 대표는 "T1과의 협력을 유니폼에서 풋웨어까지 확대하게 됐다"며 "그래비티밸런스를 통해 축적한 기술력을 담은 페이서가 선수단은 물론 일상에서 편안한 보행과 균형 있는 움직임을 원하는 소비자들에게도 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

신제품과 캠페인 영상은 골스튜디오 공식 온라인몰과 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]