롯데렌탈, 2025 지속가능경영보고서 발간

롯데렌탈은 2025년 ESG 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다고 1일 밝혔다.

보고서에는 환경, 사회, 지배구조 분야별 주요 성과가 담겼다. 환경 부문에서는 친환경 상품·서비스 확대, 온실가스 배출량 및 에너지 사용 저감 활동을 다뤘다. 사회 부문에는 고객 중심 경영, 기업문화 개선, 고객·임직원 안전관리, 정보보호 등이 포함됐다. 지배구조 부문에서는 윤리경영, 컴플라이언스 준수, 주주관리 및 주주친화 정책 강화 내용을 반영했다.

롯데렌탈은 2021년부터 롯데오토리스, 롯데오토케어, 그린카 등 자회사 3사와 함께 ESG 경영을 추진하고 있다.

환경 분야에서는 친환경차 비중 확대가 주요 성과로 제시됐다. 롯데렌탈의 신규 구매 차량 중 친환경차 비중은 2023년 31%에서 2025년 50%를 넘어섰다. 제주오토하우스는 제주공항 셔틀버스 6대를 모두 전기차로 전환해 운영하고 있다.

카셰어링 자회사 그린카는 물 사용량을 줄이는 세차 서비스를 운영했다. 회사 측에 따르면 그린카는 물 500㎖만으로 세차가 가능한 ‘세차클링’ 서비스를 통해 지난해 약 8만3000톤의 물을 절감했다.

온실가스 배출량 공시 범위도 확대했다. 롯데렌탈은 직접 배출량인 Scope 1, 간접 배출량인 Scope 2에 더해 기타 간접 배출량인 Scope 3까지 측정·공개했다. 환경경영체계 구축과 관련해서는 ISO 14001 인증을 획득했다.

사회 분야에서는 임직원 복지와 안전관리, 품질경영, 정보보호 관련 성과를 제시했다. 롯데렌탈은 하계휴가 일수 확대와 자녀를 둔 임직원 대상 재택근무 제도 운영 등을 통해 근무환경 개선을 추진했다. 회사는 이 같은 활동을 바탕으로 고용노동부의 2025년 대한민국 일자리 으뜸기업에 선정됐다고 설명했다.

정비 자회사 롯데오토케어는 자동차 정비 및 정비품질관리 서비스 분야에서 ISO 9001 품질경영시스템 인증을 획득했다. 정보보호 분야에서는 기존 ISMS 인증보다 범위가 확대된 ISMS-P 인증을 추진하고 있다.

지배구조 분야에서는 주주권 보호와 이사회 독립성 강화 방안을 담았다. 롯데렌탈은 상법 개정안에 맞춰 정관에서 집중투표제 배제 조항을 삭제하고, 감사위원이 되는 사외이사 2인을 분리 선출했다. 선임 사외이사 제도도 운영하고 있다.

주주환원 정책과 관련해서는 배당 기준을 정비하고, 2년 연속 기업가치 제고 계획을 공시했다. 윤리준법 경영 부문에서는 부패방지와 규범준수 경영시스템을 기반으로 관련 체계를 운영하고 있다고 밝혔다.

이번 보고서는 글로벌 지속가능경영 보고 기준인 GRI Standards 2021에 따라 작성됐다. 롯데렌탈 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

롯데렌탈은 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 발표한 2025년 ESG 평가에서 2년 연속 AAA 등급을 받았다. 2022년과 2023년에는 AA 등급을 받았으며, 2026년 6월 현재 AAA 등급을 유지하고 있다.

최진환 롯데렌탈 대표이사 사장은 “지속가능경영보고서를 통해 ESG 경영 성과를 투명하게 소통하겠다”며 “모빌리티 산업에서 이해관계자와 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@segye.com

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