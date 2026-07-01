한그루, 거울 셀카로 분위기 반전…시크한 매력 발산 [스타★샷]

사진 = 한그루 SNS 계정

배우 한그루가 거울 셀카로 근황을 공개했다.

한그루는 30일 자신의 SNS에 “출바알”이라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 거울 앞에 포즈를 취한 한그루의 모습이 담겼다. 그는 브라운 계열의 민소매 원피스에 블랙 가방을 매치해 우아하면서도 시크한 분위기를 자아냈다.

특히 몸에 밀착되는 원피스를 완벽하게 소화하며 균형 잡힌 실루엣을 드러냈다. 잘록한 허리 라인과 대비되는 볼륨감 있는 스타일이 시선을 사로잡았고, 단발 헤어스타일이 더해져 작은 얼굴과 또렷한 이목구비가 한층 돋보였다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 쌍둥이 남매를 출산했으나 2022년 이혼했다. 현재는 두 자녀를 홀로 양육하며 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’를 통해 팬들과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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