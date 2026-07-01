블리즈컨 2026, 이스포츠 라인업 공개…임요환·강민 레전드 매치 성사

블리자드 엔터테인먼트 제공

블리즈컨 2026가 개막을 앞두고 이스포츠 프로그램의 윤곽을 드러냈다. 스타크래프트를 비롯해 블리자드 대표 게임의 전설적인 선수들이 한자리에 모이는 레거시 매치가 성사되면서 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

블리자드 엔터테인먼트는 오는 9월 12일부터 13일까지 미국 애너하임 컨벤션 센터에서 열리는 '블리즈컨 2026'의 이스포츠 라인업과 주요 대회 일정을 1일 공개했다.

이번 발표에는 블리즈컨 현장에서 진행되는 블리자드 클래식 컵 레거시 매치 참가 선수 명단과 함께 오버워치 월드컵, 하스스톤 마스터즈 투어, 월드 오브 워크래프트 아레나 월드 챔피언십, 신화 쐐기돌 던전 인터내셔널 등 주요 이스포츠 대회의 예선 진행 상황도 포함됐다.

가장 눈길을 끄는 것은 블리자드 클래식 컵이다. 이번 대회는 블리자드 게임 역사에 한 획을 그은 선수들이 다시 무대에 올라 과거의 명승부를 재현하는 이벤트 경기로 꾸며진다.

양 팀은 유명 해설자이자 콘텐츠 크리에이터인 'Tasteless' 닉 플롯과 'Artosis' 댄 스템코스키가 각각 주장으로 나서며, 다양한 종목의 레전드 선수들과 함께 클래식 컵 우승을 놓고 맞대결을 펼친다.

스타크래프트: 리마스터 부문에서는 브루드 워 시대를 대표하는 두 스타 플레이어가 다시 만난다. '황제' 임요환(BoxeR)과 프로토스의 전설 강민(Nal_rA)이 오랜만에 블리즈컨 무대에서 맞대결을 펼치며 팬들에게 추억을 선사할 예정이다.

스타크래프트 II에서는 자유의 날개 시절 치열한 라이벌 구도를 형성했던 그렉 필즈(IdrA)와 장민철(MC)이 다시 맞붙는다. 두 선수는 당시의 경쟁 구도를 재현하며 클래식 매치의 의미를 더할 전망이다.

히어로즈 오브 더 스톰 역시 블리즈컨 무대로 복귀한다. 이번 경기는 2018 히어로즈 오브 더 스톰 글로벌 챔피언십 결승전을 기념하는 형태로 진행되며, 디그니타스와 젠지가 베테랑 선수들을 다시 모아 리매치를 펼친다.

워크래프트 III 부문에서는 오랜 라이벌인 요안 메를로(ToD)와 쩡 쭈오(TeD)가 레거시 매치에 나선다. 두 선수는 화려한 커리어와 수차례 우승 기록을 바탕으로 블리즈컨 무대에서 또 한 번 맞대결을 펼치며 팬들의 향수를 자극할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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