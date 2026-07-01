리센느, CF 촬영 비하인드 공개…밝고 청량한 에너지 뽐내

걸그룹 리센느. 사진=카사베르디

리센느의 CF 촬영 현장이 공개돼 팬들의 기대감을 높였다.

이번 메이킹 영상은 멤버들의 광고 촬영 과정을 생생하게 담아냈다. 설렘 가득한 개인 촬영부터 완벽한 호흡을 자랑한 단체 촬영까지 이어지며 리센느 특유의 밝고 청량한 매력이 돋보였다.

가장 먼저 촬영에 나선 리더 원이는 카사베르디 레드와인 비니거를 들고 밝은 미소와 자연스러운 포즈를 선보였다. 특히 자신감 있는 표정과 여유로운 포즈를 완성하며 현장 분위기를 이끌었다.

리브는 시원한 분위기의 미소로 촬영 콘셉트를 완벽하게 소화했고 미나미는 눈길을 사로잡는 비주얼로 스태프들의 감탄을 자아냈다. 제나는 우아한 분위기와 또렷한 이목구비를 자랑했고 메이는 특유의 상큼한 에너지로 촬영장에 활기를 더했다.

단체 촬영에서는 멤버들의 팀워크가 더욱 빛났다. 서로를 응원하며 자연스러운 케미를 만들어냈고 밝은 분위기 속에서 CF 촬영을 순조롭게 마쳤다. 이어진 지면 촬영에서는 브랜드의 프리미엄 감성과 리센느의 청량한 이미지를 조화롭게 담아내며 다양한 결과물을 완성했다.

원이는 “리센느가 새로운 CF 모델이 되었다는 소식에 멤버들 모두 정말 행복했다”며 “좋은 기회로 카사베르디와 함께 인사드리게 돼 기쁘다. 앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 새로운 모습을 보여드리겠다”고 밝혔다.

리브는 “이번 광고는 새로운 리센느를 보여드릴 수 있었던 의미 있는 촬영이었다”며 “조금 더 성숙한 모습을 담아낼 수 있었던 만큼 결과물이 정말 기대된다”고 말했다.

카사베르디 관계자는 “리센느의 밝고 세련된 이미지가 브랜드와 좋은 시너지를 냈다”며 “촬영 내내 보여준 프로페셔널한 모습과 긍정적인 에너지에 감사드린다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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