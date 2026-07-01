본푸드서비스, 조은음식드림과 식자재 유통 확대 위한 업무협약 체결

사진=본푸드서비스

프랜차이즈 전문 식자재 유통기업 본푸드서비스가 외식 프랜차이즈 기업 조은음식드림과 전략적 파트너십 업무협약(MOU)을 체결하고 프랜차이즈 식자재 유통 사업 확대에 나선다고 1일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 협약은 식자재 납품 계약의 일환으로 조은음식드림이 운영하는 외식 브랜드의 전국 가맹점에 식자재 공급과 물류 서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 본푸드서비스는 공급망 안정화와 물류 운영 효율을 조율하여 가맹점주가 식자재 수급에 따르는 부담을 완화하고 매장 영업과 고객 관리에 집중할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.

협력 대상은 조은음식드림이 가동 중인 ‘오복오봉집’, ‘경아식당’, ‘할매기름집’ 등 총 6개 브랜드의 전국 가맹점이다. 본푸드서비스가 브랜드별 메뉴 구성과 주방 환경을 고려한 맞춤형 식자재 공급 체계를 수립하고 권역별로 일정한 품질의 원부재료를 정시에 배송함으로써 메뉴 균일성과 가맹점 운영 안정성을 제고하는 것이 골자다. 나아가 조은음식드림의 국내 가맹점 확장 속도에 맞춰 공급 대응력도 확장할 방침이다.

본푸드서비스는 경기도 용인 메인센터를 기점으로 논산, 창녕, 장성 등 전국 4대 거점 물류망을 확보하여 수도권, 중부권, 영남권, 호남권을 연결하는 전국 단위 공급망을 가동하고 있다. 권역별 물류 허브를 기반으로 신선 식자재를 공급하고 품질 관리 프로세스를 적용함으로써 프랜차이즈 가맹점 환경에 맞춘 물류 서비스를 공급 중이다.

조은음식드림은 2014년 설립된 외식 프랜차이즈 전문기업으로 대표 브랜드인 ‘오복오봉집’이 2020년 론칭 이후 전국 316호점을 돌파했다. 지난 5월에는 싱가포르 스타비스타점에 해외 7호점을 개점하며 시장 범위를 확장하고 있다. 이번 협력을 계기로 본푸드서비스는 해당 한식 프랜차이즈의 국내 가맹점 운영 관리를 돕는 파트너로서의 역할을 설정하고 향후 가맹점 확대와 운영 표준화를 지원하는 공급 기반을 제공할 예정이다.

본푸드서비스는 범용상품 수용능력(CAPA) 확충과 주문관리시스템(OMS) 운용 고도화를 통해 조은음식드림의 가맹점 및 물류관리 효율성을 가속할 방침이다. 아울러 일정한 품질의 식자재를 적기에 공급하는 프로세스를 통해 매장 간 품질 편차를 제어하고 가맹점주가 점포 관리에 전념할 수 있도록 지원함으로써 프랜차이즈 본사와 가맹점 간의 상생 구조를 유지하는 데 집중하고 있다.

본푸드서비스 식자재유통본부 김정우 본부장은 “이번 조은음식드림과의 전략적 파트너십은 성장하는 외식 프랜차이즈 브랜드의 안정적인 운영을 지원하는 뜻깊은 협업”이라며, “전국 물류 인프라와 축적된 식자재 유통 역량을 바탕으로 가맹점의 운영 효율을 높이고, 앞으로도 다양한 외식 프랜차이즈 기업과의 협력을 확대해 B2B 식자재 유통 시장에서의 경쟁력을 지속해서 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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