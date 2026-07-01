“디저트 전 한 입”… 요아정, 유기농 토마토 착즙액 담은 ‘올토샷’ 선봬

요아정이 유기농 토마토와 엑스트라 버진 올리브오일을 조합한 신제품 ‘올토샷’을 선보인다.

요아정은 브랜드 캠페인 ‘우리를 사랑하는 방식(Stay HIP. Love yourself)’의 연장선에서 이번 신제품을 출시한다고 밝혔다. 함께 공개한 슬로건은 ‘요아정 먹기 전, 올토샷 한 입’이다. 디저트를 즐기기 전 맛과 영양을 함께 고려하는 새로운 루틴을 제안한다는 취지다.

올토샷은 스틱형 제품이다. 유기농 토마토 착즙액과 스페인산 엑스트라 버진 올리브오일을 핵심 원료로 사용했다. 유기가공식품 인증과 식품안전관리인증(HACCP)을 획득해 원료와 제조 과정의 신뢰도를 높였다. 휴대가 간편해 공복에 가볍게 섭취하기 좋고, 샐러드나 빵 등 다양한 음식과 곁들여 먹을 수 있다.

요아정 관계자는 “올토샷은 디저트 문화에 건강 루틴을 더하는 신제품”이라며 “앞으로도 일상에서 맛과 건강을 함께 챙길 수 있는 차별화된 메뉴를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

한편 요아정은 올토샷 출시를 기념해 7월 1일부터 배달 리뷰 이벤트를 진행한다. 주문 후 리뷰를 작성한 고객에게 선착순으로 올토샷 1포를 증정하며, 준비 수량 소진 시 조기 종료된다

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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