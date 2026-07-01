“태어날 딸 생각에 우승했다” 정찬국, PBA 드림투어 2차전 정상

사진=PBA 제공

출산을 앞둔 아내와 딸에게 우승 공을 돌린다. 프로당구 드림투어(2부) 시즌 2차전 정상에 오른 정찬국이 겹경사를 맞았다.

정찬국은 30일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘2026-2027 PBA 드림투어 2차전’에서 조화우를 세트스코어 3:2(6:15, 15:12, 15:2, 3:15, 11:0)로 꺾고 우승했다. 정찬국은 우승 상금 1,000만원과 랭킹포인트 1만점을 추가해 시즌 랭킹을 종전 공동 65위(100점)에서 단독 1위(1만100점)로 껑충 올랐다.

경기 초반은 박빙의 흐름이었다. 1세트는 조화우가 3이닝 만에 15:6으로 승리해 앞서나갔지만, 2세트에는 정찬국이 조화우의 추격을 막아내고 15:12(7이닝)로 승리해 세트스코어 1:1을 만들었다.

3세트엔 정찬국이 15:2(6이닝)로 완승해 우승까지 한 세트를 남겼지만, 4세트에 조화우가 15:3(6이닝)로 반격하며 승부를 마지막 5세트로 끌고 갔다. 하지만 5세트에 조화우는 무득점에 그친 반면, 정찬국은 흔들림 없이 차곡차곡 득점을 쌓아 11:0(5이닝)로 승리해 우승을 확정했다.

사진=PBA 제공

2019-20시즌 트라이아웃을 통해 PBA 무대에 데뷔한 정찬국은 지난 시즌 9개 투어에서 단 2승을 올리는 데 그쳤다. 1부투어 승강전 큐스쿨에서도 잔류에 실패하며 이번 시즌에 드림투어로 강등됐다. 하지만 2차전에서 우승을 차지하며 1부투어 승격에 다가갔다.

비결이 있었다. 함께 미래를 그려나갈 가족이다. 정찬국은 “아내가 지난해 10월에 임신을 했는데, 내일 새벽에 출산할 것 같다. 바로 부산으로 내려가야 한다”면서 “대회에서 탈락해도 곧 태어나는 딸을 보러 가면 된다는 생각에 오히려 마음을 편하게 먹고 쳤는데 좋은 결과가 났다”고 소감을 전했다.

이어 “아내가 만삭인데도 계속해서 당구장을 운영하러 아침 일찍 나가는 걸 보면서 마음이 많이 아팠다. 그럼에도 내가 선수 생활에만 전념할 수 있게 도와주줘서 고맙게 생각한다”며 “아내와 곧 태어날 아이 덕분에 우승할 수 있었다. 또 물심양면 도와주신 부모님께도 감사하다고 꼭 말하고 싶다”고 이야기했다.

사진=PBA 제공

드림투어 2차전까지 마친 PBA는 다음달 5일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2026-2027 광명시 투어’를 개최한다. 이에 앞서 다음달 3일에는 서울 중구 한국프레스센터 서울클럽홀에서 미디어데이를 진행한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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