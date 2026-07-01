'굿닥터'·'김비서' 태국판, 인도 시청자 만난다…CJ ENM 글로벌 유통망 확대

CJ ENM이 한국 드라마 IP를 기반으로 제작한 태국 드라마를 인도 OTT에 선보이며 아시아 콘텐츠 유통 확대에 나선다. 태국 현지화 콘텐츠를 인도 시장에 공급하며 한국 IP의 글로벌 확장 전략에 속도를 내는 모습이다.



CJ ENM 홍콩 법인은 인도의 광고 기반 무료 OTT(AVOD) 플랫폼 ‘아마존 MX 플레이어’를 통해 오는 7월 2일부터 현지 합작법인 트루 CJ 크리에이션즈(True CJ Creations)가 제작한 태국 드라마 6개 작품의 전 에피소드를 공개한다고 1일 밝혔다.

한국에서 높은 화제성을 기록한 원작을 기반으로 한‘Good Doctor(원작: 굿 닥터)’와 ‘Dear My Secretary(원작: 김비서가 왜 그럴까)’를 포함해 ‘23:23(원작: 시그널)’, ‘Start-Up(원작: 스타트업)’, ‘Happiness(원작: 해피니스)’, ‘Thank You Teacher(원작: 블랙독)’ 등 독창적인 태국 색채를 더해 세계 시장에서 경쟁력을 인정받은 콘텐츠들이 대거 포함됐다.

아마존 MX 플레이어에 공급되는 태국 드라마 6개 시리즈는 인도의 다양한 시청 환경과 문화적 특성을 고려해 영어 자막 및 힌디어로 더빙 제공된다.

이번 협력은 지난해 K-콘텐츠 18편을 공급하며 맺은 양사의 파트너십을 잇는 행보다. 한국 IP 기반 콘텐츠의 글로벌 확장을 가속화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다. 로맨스부터 스릴러, SF까지 다양한 장르를 아우르는 라인업은 라이선스 계약을 넘어 한국 IP의 뛰어난 확장성과 태국 콘텐츠의 문화적 장벽을 넘는 글로벌 경쟁력을 동시에 입증한 사례로 평가받고 있다고 CJ ENM 측은 설명했다.

CJ ENM 홍콩 법인 관계자는 “글로벌 시장에서 아시아 엔터테인먼트에 대한 수요가 지속적으로 성장함에 따라, 이에 발맞춰 전략적 파트너십, 포맷 현지화 등 다각도의 콘텐츠 협업을 추진해 왔다”며 “앞으로도 한국의 메가 히트 IP와 동남아시아의 우수한 스토리텔링을 결합해 글로벌 시장을 겨냥한 새로운 기회를 창출하는 데 전력을 다할 것”이라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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