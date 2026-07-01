‘에스파 뮤비·‘뭉찬4’ 주역 차주완, 팬덤 플랫폼 ‘하이앤드’ 합류

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배우 차주완이 오늘(1일) 배우 전용 팬덤 플랫폼 ‘하이앤드’(HIAND)에 합류하며 팬들과의 본격적인 소통에 나선다.

웹드라마, 영화, 예능 등 다방면에서 활약 중인 차주완은 하이앤드 입점과 동시에 전용 라운지와 DM(다이렉트 메시지) 서비스를 전격 오픈한다. 차주완은 전용 라운지를 통해 활동 소식과 일상의 소소한 순간들을 공유하고, DM 서비스를 통해 팬들과 더욱 가깝고 개인적인 방식으로 소통을 이어갈 예정이다.

패션 모델로 커리어를 시작한 차주완은 KBS 2TV ‘학교 2021’로 배우 데뷔를 알렸다. 이후 2023년 그룹 에스파의 ‘Thirsty’ 뮤직비디오에 출연해 대중에게 눈도장을 찍었으며, OTT 드라마 ‘연애 지상주의 구역’에서 안정적인 연기력을 선보이며 존재감을 각인시켰다.

특히 축구선수 출신이라는 독특한 이력을 가진 그는 영화 ‘빅토리’에서 축구선수 천진탁 역을 맡아 실제 경험을 녹여낸 현실감 있는 연기를 선보였다. 이어 JTBC 예능 ‘뭉쳐야 찬다’ 시즌4에서도 뛰어난 운동 실력과 진정성 넘치는 모습으로 활약하는 등 활동 영역을 꾸준히 넓혀가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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