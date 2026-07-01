장윤정 친모, ‘절연’한 딸 가짜 카톡 만들어 ‘투자사기’ 의혹…박나래·노홍철 언급도

JTBC '사건반장' 캡처

가수 장윤정의 친모 육모씨가 이미 절연한 딸 장윤정의 이름을 팔아 여전히 사기 행각을 벌이고 있는 것으로 전해졌다.

지난 30일 JTBC ‘사건반장’은 ‘유명 가수 모친, 전방위 사기극’이라는 제목으로 육씨의 사기 행각에 대해 다뤘다.

보도에 따르면 육씨는 “장윤정이 출연한 ‘미스트롯’에 투자하면 돈을 벌게 해주겠다”는 취지로 피해자를 속였다.

육씨는 찜질방에서 처음 만난 피해자에게 “친동생 같다”며 연락을 이어갔고, 장윤정과의 관계에 대해 “(알려진 것과 달리) 잘 지낸다”며 카카오톡 메시지를 보여주기도 했다. 그는 두 대의 휴대폰을 이용해 장윤정이 자신에게 메시지를 보낸 듯 가짜로 메시지를 꾸몄다.



어느 날 육씨가 피해자에게 장윤정이 출연 중인 TV조선 '미스터트롯'에 2000만~3000만원을 투자하면 1억원 넘게 나온다며 솔깃한 제안을 한 것으로 전해졌다.



피해자는 다른 지인에게 약 3000만원을 빌려 투자했고, 육씨는 자필 투자 확인서를 작성했다. 확인서에 육씨는 “윤정아, 네 회사 이름으로 들어간 투자금 3000만원은 내년 12월에 드리면 된다. 엄마에겐 친동생처럼 생각하는 사람이니 명심해라”라고 적으며 피해자를 속였다.

육씨는 피해자를 안심시키기 위해 과거 장윤정과 연인 관계였던 노홍철의 이름을 팔기도 했다. 육씨는 피해자의 투자금 회수 요청에 “박나래 문제로 윤정이 회사에도 문제가 생겨 (투자금 상환)이 조금 미뤄질 것 같다”며 “노홍철에게 부탁했다”고 했다.

이후 이를 수상하게 여긴 피해자의 딸이 경찰에 신고했고, 이미 또 다른 피해자가 같은 수법으로 사기를 당해 고소한 사실이 밝혀졌다.

장윤정 측은 “모친과 연락을 하지 않고 있다”고 말했다. 소속사 측 관계자는 “육씨가 여러 차례 주변 사람들을 통해 '윤정이에게 ㅇㅇ를 전해줘야 한다'는 식으로 접촉을 시도했지만, 장윤정씨가 전혀 응하지 않았다”고 전했다.

장윤정은 2013년 결혼을 앞두고 육씨와 남동생이 10년간 번 돈을 모두 탕진하고 10억의 빚을 남겼다고 고백했고, 이듬해인 2014년 모친과 절연했다. 육씨는 2015~2017년에도 지인에게 총 4억1500만원을 빌린 뒤 갚지 않아 사기 혐의로 구속된 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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