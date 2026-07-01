[북중미 모멘토] ‘멀티골’ 음바페의 쾌속 질주, 6골로 메시와 나란히…프랑스, 스웨덴 3-0 완파하고 16강 진출

사진=AP/뉴시스

킬리안 음바페가 질주가 매섭다. 멀티골을 기록하며 승리와 함께 득점 공동 선두에 올랐다.

프랑스는 1일 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 스웨덴을 3-0으로 꺾고 16강행 티켓을 따냈다. 디디에 데샹 프랑스 감독은 모친상으로 조별리그 최종전에 자리를 비웠다가 돌아와 완승을 이끌었다.

우승을 향해 한 걸음씩 내딛는다. 프랑스는 1998, 2018 대회서 두 번 우승했고 직전 2022 카타르 대회에선 준우승했다. 이번 대회 때 다시 정상에 오르겠다는 각오다. 16강 상대는 파라과이다. 32강전에서 독일을 꺾은 파라과이와 오는 5일 8강행 티켓을 두고 다툰다.

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최전방에 선 음바페를 중심으로 슈팅 폭격을 날렸다. 프랑스의 흐름이 이어졌다. 전반에만 슈팅 15개, 유효 슈팅 6개를 기록했다. 전반 45분 골문을 열었다. 음바페는 왼쪽 측면에서 우스만 뎀벨레가 흘려준 공을 받아 개인기로 수비를 따돌린 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 후반 8분엔 유기적인 패스 플레이를 브래들리 바르콜라가 추가골로 마무리했다. 쐐기는 음바페가 박았다. 후반 29분 다시 한번 오른발 슈팅을 골대 우측 하단에 꽂으며 승리 옆에 이름을 새겼다.

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날카로운 골 결정력을 자랑한다. 음바페는 이날 멀티골로 대회 5·6호골을 신고했다. 월드컵 통산 18경기서 18골을 넣는 기염을 토했다. 대회 6골로 리오넬 메시(아르헨티나)와 대회 득점 공동 선두에 올랐다. 더불어 바르콜라, 음바페의 골을 모두 어시스트한 올리스는 대회 도움 단독 1위(5개)에 올랐다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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