‘남편들’ 넷플릭스 글로벌 1위…진건규·공명 코미디 통했다

넷플릭스 영화 ‘남편들’이 글로벌 비영어 영화 1위를 기록하며 뜨거운 흥행 열기를 이어가고 있다.

1일 넷플릭스에 따르면 ‘남편들’은 공개 2주 차에 630만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록했다. 대한민국을 포함해 에콰도르, 자메이카, 모로코, 인도네시아, 싱가포르 등​ ​총 37​개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 글로벌 비영어 영화 1위에 등극했다. 지난주 ‘남편들’은 글로벌 비영어 영화 3위에 등극한 바 있다.

영화는 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화다. 두 남편이 아내와 딸을 구하기 위해 구출 작전에 함께 뛰어든다는 흥미로운 설정과 더불어 형사와 범죄자, 신세대와 구세대 두목, 인질과 납치범 등 캐릭터 간의 모순적인 관계성이 웃음을 자아낸다.

배우 진선규, 공명, 김지석, 이다희, 강한나, 전소민 등이 출연했다. ‘남편들’만의 찰진 티키타카와 코미디 액션으로 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]