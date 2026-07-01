식지 않는 야구 인기, 400경기 이전에 700만 관중 돌파 ‘역대 최초’

사진=뉴시스

새 기록의 연속이다.

‘2026 신한 SOL KBO리그’가 700만 관중을 달성했다. 30일 열린 잠실(롯데-두산), 광주(SSG-KIA), 창원(삼성-NC), 고척(LG-키움) 경기서 총 6만280명이 입장했다. 이로써 누적 관중 701만3844명을 기록, 역대 최소 경기인 388경기 만에 700만 관중을 넘어섰다. 종전 기록은 지난 시즌 작성한 405경기다. 올 시즌 17경기 앞당기면서 리그 역사상 최초로 400경기 이전에 700만 관중을 신고하게 됐다. 2년 연속 전반기 700만 관중을 돌파하는 데도 성공했다.

가히 무시무시한 속도다. KBO리그는 앞선 100만 관중부터 이번 700만 관중 달성까지, 매번 역대 최소 경기 기록을 새로 작성하고 있다. 스포츠 메가 이벤트 월드컵 기간임에도 관중 동원력이 감소하지 않았다. 6월17일 600만 관중을 넘어선 후 54경기, 13일 만에 700만 관중을 넘었다. 이 또한 역대 최소 경기, 최단 기간이다. 이 페이스를 유지한다면 올 시즌 역대 최다 관중을 경신할 것으로 예상된다. KBO리그는 지난해 1231만2519명의 관중을 동원한 바 있다.

현 시점 평균 관중은 1만8077명으로, 지난해 동 경기 수 대비 약 8% 증가했다. 구단별로는 LG가 96만568명으로 가장 많은 홈 관중을 기록했다. 삼성이 90만4271명으로 뒤를 잇고 있다. 올스타 브레이크 전 두 팀이 벌써 90만 관중을 넘어선 것. 이어 두산이 82만1394명, 롯데가 74만4091명으로 뒤를 이었다. 관중 증가율에서는 NC가 21%로 가장 높다(홈 관중 48만3329명). 키움(55만3302명)과 KT(56만9759명) 역시 각각 20%, 14% 높은 증가율을 보였다.

평균 관중도 비슷한 흐름이다. LG가 2만3428명으로 1위다. 삼성이 2만3186명으로 2위, 두산이 2만1616명으로 3위, 롯데가 2만111명으로 4위를 기록 중이다. 10개 구단 가운데 절반에 가까운 4개 구단이 2만명이 넘는 평균 관중을 자랑하고 있다. 자연스레 매진 사례도 많아졌다. 총 388경기 중 약 56%에 달하는 218경기가 매진됐다. 리그 평균 좌석점유율은 87.7%다. 특히 한화 관중석이 빼곡하다. 37경기 중 34경기를 매진시켜 가장 많은 만원 관중을 기록했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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