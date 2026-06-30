곽 회장 약속지켰다…KG그룹, KG케미칼·KG이니시스 자사주 매입

KG그룹은 주요 상장사의 주주가치 제고를 위해 자사주 매입을 진행했다고 29일 밝혔다.

KG그룹에 따르면 KG케미칼과 KG이니시스는 각각 10만 주씩 총 20만 주 규모의 자사주를 장내 매입했다. 매입은 지난 24일부터 25일까지 이틀간 진행됐다.

이번 자사주 취득은 현재 주가가 양사의 실적과 성장 가능성 대비 저평가돼 있다는 판단에 따른 것이다. 그룹 측은 책임경영 강화와 주주 권익 보호 차원에서 자사주 매입을 결정했다고 설명했다.

KG그룹 주요 상장사들은 최근 글로벌 경기 둔화에도 안정적인 실적과 현금흐름을 유지하고 있다. 그룹은 이를 기반으로 주주환원 정책을 강화하고, 기업가치 제고를 위한 밸류업 전략을 추진한다는 방침이다.

KG그룹 관계자는 “주주가치는 기업 경영의 중요한 요소”라며 “자사주 매입을 비롯해 배당 확대, 투명한 공시 등 주주환원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

KG그룹은 앞으로 정기적인 IR 활동을 통해 주주환원 정책 이행 상황을 공개하고, 시장과의 소통을 확대할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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