BMW그룹코리아, 전기차 무상점검도 솔선수범

BMW그룹코리아가 국내에서 운행 중인 BMW와 MINI 순수전기차 전 차종을 대상으로 무상 안전점검 캠페인을 실시한다. 전기차 충전 인프라 확대에 이어 사후 안전관리 영역에서도 선제 대응에 나서며 국내 전기차 생태계 구축에 속도를 내는 모습이다.

BMW그룹코리아는 오는 7월 1일부터 12월 31일까지 ‘BMW·MINI 전기차 무상 안전점검 캠페인’을 진행한다고 밝혔다. 대상은 출고 시기와 관계없이 국내에 판매된 BMW 및 MINI 순수전기차 전량이다. 회사 측은 현재 대상 차량을 약 3만5000대로 보고 있다.

이번 캠페인은 전기차 고객의 운행 안전성을 높이고, 주요 부품에 대한 사전 점검을 통해 화재와 안전사고 가능성을 줄이기 위해 마련됐다. 특정 연식이나 일부 차종에 한정하지 않고 모든 순수전기차를 대상으로 한다는 점에서 안전관리 범위를 넓힌 것이 특징이다.

캠페인 기간 입고 차량은 고전압 배터리와 배터리 관련 부품, 고전압 케이블, 냉각수 등 차량 냉각 시스템을 중심으로 점검을 받는다. 타이어 상태와 공기압 등 기본 항목도 함께 확인한다.

점검을 희망하는 고객은 My BMW 앱 또는 MINI 앱, 전국 BMW·MINI 공식 서비스센터를 통해 예약한 뒤 차량을 입고하면 된다. 점검 비용은 무상이다. 자세한 내용은 BMW그룹코리아 커뮤니케이션센터 또는 가까운 BMW·MINI 서비스센터를 통해 확인할 수 있다.

BMW그룹코리아는 국내 전동화 시장에서 충전 및 정비 인프라 확대에 지속적으로 투자해왔다. 회사는 2025년 12월 기준 국내 수입차 브랜드 중 최대 규모인 누적 3030기의 전기차 충전기를 전국에 설치했으며, 연말까지 총 4000기의 충전 인프라를 확보한다는 계획이다.

업계에서는 BMW그룹코리아가 전기차 판매 확대에 그치지 않고 충전, 정비, 안전점검으로 이어지는 전기차 운영 전반의 관리 체계를 강화하고 있다는 점에 주목하고 있다. 전기차 보급이 확대될수록 충전 편의성과 함께 사후 안전관리에 대한 소비자 요구도 커지는 만큼, 이번 캠페인은 수입차 업계의 전기차 고객 관리 기준을 높이는 계기가 될 것으로 보인다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]