송지은, ♥박위와 텃밭 삼매경…초보 농부 일상 ‘깜짝 [스타★샷]

사진 = 송지은 SNS 계정

그룹 시크릿 출신 송지은이 텃밭을 가꾸는 일상을 공개했다.

송지은은 30일 자신의 SNS에 “너무너무 갖고 싶었던 텃밭이 생겼어요. 갈수록 자연이 좋아지는 나이인가 봐요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 “농사는 생전 처음인 초보 농부지만, 설레는 마음으로 모종을 심고 몇 주 사이 빨갛게 익은 방울토마토를 보니 괜히 뿌듯하고 신기하더라고요”라고 전했다.

사진 = 송지은 SNS 계정

공개된 사진에는 송지은이 장갑을 끼고 직접 텃밭을 가꾸는 모습이 담겼다. 남편 박위와 반려견이 함께한 가운데 송지은은 모종을 심고 흙을 고르며 텃밭을 둘러보는 등 여유로운 시간을 보냈다.

텃밭에는 방울토마토를 비롯해 고추와 상추 등 다양한 작물이 자라고 있었고, 송지은은 초보 농부답게 하나하나 정성스럽게 식물을 돌보며 소소한 일상을 즐겼다.

이어 그는 “텃밭을 가꾸며 만난 이웃분들과의 소소한 교류도 생각보다 큰 힐링 포인트였다”며 “가을에는 더 부지런히 씨앗도 뿌리고, 정성껏 가꿔볼래요”라고 덧붙였다.

한편 송지은은 유튜버 박위와 2024년 9월 혼인신고를 마친 뒤 같은 해 10월 결혼식을 올렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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