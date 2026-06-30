[토크박스] 비슷한 위기, 다른 결말…달라진 롯데 “중요한 경기”

사진=롯데자이언츠 제공

“굉장히 중요한 경기였죠.”

김태형 롯데 감독이 선두 LG와의 주말시리즈(26~28일)를 돌아봤다. 안방에서 2승1패, 위닝시리즈를 거뒀다. 올 시즌 LG를 상대로 거둔 첫 위닝시리즈이기도 했다. 팬들은 두 팀의 맞대결을 ‘엘롯라시코’라 부른다. 순위에 상관없이 만나기만 하면 치열한 승부를 벌인다 하여 붙여진 별칭이다. 이번에도 예외는 아니다. 첫 날 롯데가 3-2로 1점차 짜릿한 승리를 거두며 기선을 제압했다. 이튿날 불펜이 흔들리며 7-8로 패했지만, 마지막 날 11-9로 곧바로 갚았다.

특히 28일 경기를 주목할 만하다. 경기 양상이 27일과 비슷했다. 3회 말 고승민의 그랜드슬램에 힘입어 앞서 가던 상황. 8-2로 앞선 5회 초 위기를 맞았다. 선발투수 제레미 비슬리가 갑작스럽게 헤드샷 퇴장을 당하면서 마운드가 크게 흔들렸다. 현도훈, 홍민기, 김강현까지 세 명의 투수가 등판한 뒤에야 이닝을 마칠 수 있었다. 그사이 5실점하며 8-7까지 추격을 허용했다. 전날에도 롯데는 5-2로 앞서다 7회 초 2점, 8회 초 4점을 내주며 고개를 숙인 바 있다.

이번엔 다른 결말이었다. 경기 중반(5~6회) 연거푸 득점을 올리며 분위기를 가져왔다. 9회 초 포수 손성빈의 2루 견제 성공까지 더해 승전고를 울렸다. 시즌 초반과는 확실히 달라진 롯데를 엿볼 수 있었던 대목이다. 김 감독은 “(경기가) 뒤집어지는 줄 알았다”며 촘촘했던 당시의 상황을 드러냈다. 이어 “중요한 경기였다고 본다. 그 경기를 이기고 (서울로) 넘어온 게 여러 부분에 있어 영향을 미치지 않을까 싶다, 여기서 더 좋아져야 올라갈 수 있다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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