스타바디핏, 국제웰니스교육협회 강원지부 등록

사진=스타바디핏

웰니스 및 사운드테라피 전문 기관인 스타바디핏이 국제웰니스교육협회 강원지부로 공식 등록을 마치고 전문 교육 및 기업 출강 사업 확대에 본격적으로 나선다고 1일 밝혔다.

최근 현대인들의 스트레스 완화와 정신 건강을 위한 웰니스 산업이 가파르게 성장하는 가운데 스타바디핏은 이번 강원지부 등록을 기점으로 강원권 웰니스 교육의 핵심 거점으로 자리매김하겠다는 포부를 밝혔다.

업체에 따르면 스타바디핏은 아로마와 크리스탈싱잉볼, 티벳볼을 활용한 사운드테라피와 현대인의 고질적인 체형 문제를 교정하는 강릉유일 테라피월 프로그램을 중심으로 차별화된 서비스를 제공해 온 브랜드다. 향후 스타바디핏은 축적된 노하우를 바탕으로 전문 인력 양성을 위한 교육 과정을 개설하는 것은 물론 관공서 및 기업체 임직원들을 위한 맞춤형 웰니스 출강 사업을 적극적으로 전개할 예정이다.

사진=스타바디핏

특히 오감을 자극하는 아로마와 소리의 치유 에너지를 접목한 '아로마사운드테라피' 분야의 전문 교육기관으로 성장하기 위해 커리큘럼을 한층 세분화하고 고도화한다는 방침이다. 이와 함께 요가와 플라잉요가, 번지피지오등 다양한 프로그램으로 즐거운 운동문화를 이끄는 강릉요가 중심지로서의 전문성도 지속해서 강화해 나갈 계획이다.

스타바디핏 관계자는 "현대인의 번아웃은 뇌와 신체가 보내는 경고 신호이며, 이를 완화하기 위해서는 오감을 자극하는 감각적 테라피가 필요하다”라며 “국제웰니스교육협회 강원지부 지정을 계기로 강원 지역민과 기업들에게 높은 수준의 웰니스 문화를 전파하는 교육 전문 기관으로 도약하겠다"라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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