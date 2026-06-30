‘하트시그널4’ 김지영, 출산 앞두고 행복한 만삭 화보…“두근두근” [스타★샷]

사진 = 김지영 SNS 계정

‘하트시그널4’ 출신 김지영이 출산을 앞두고 만삭 화보를 공개했다.

김지영은 30일 자신의 SNS에 “여름 아가 포비(태명)를 환영하며”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 “휴일에 뙤약볕 아래서 예쁜 만삭 사진을 남겨주겠다고 땀을 뻘뻘 흘려준 친구들 사랑한다”며 “함께 옷을 골라주고 의견을 보태준 지룽이들도 고맙다”고 감사의 마음을 전했다.

이어 “이제 한 달가량 남았다. 두근두근”이라며 설레는 마음을 전했다.

사진 = 김지영 SNS 계정

사진 = 김지영 SNS 계정

사진 = 김지영 SNS 계정

사진 = 김지영 SNS 계정

사진 = 김지영 SNS 계정

공개된 사진 속 김지영은 넓은 잔디밭에서 남편 윤수영과 함께 자연스러운 분위기의 만삭 화보를 완성했다. 화이트 컬러 의상으로 커플룩을 맞춘 두 사람은 서로를 바라보며 환하게 웃는 등 첫 아이와의 만남을 앞둔 행복한 순간을 담아냈다.

특히 김지영은 아름다운 만삭 자태를 드러내 시선을 사로잡았고, 윤수영은 아내 곁을 다정하게 지키며 애틋한 분위기를 더했다.

한편 김지영은 2023년 방송된 채널A 연애 리얼리티 프로그램 ‘하트시그널4’를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 대표 윤수영과 결혼했으며, 오는 7월 첫째 딸 출산을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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