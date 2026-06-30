“와일스 더 보려 했지만…” 맷 데이비슨 영입, ‘타격 최하위’ 키움의 승부수

사진=NC다이노스 제공

“거물급 타자가 시장에 나오면서 빠르게 결단을 내리게 됐습니다.”

최하위 탈출을 노리는 프로야구 키움이 외국인 선수 구성에 변화를 줬다. 마운드의 핵심인 외국인 투수를 포기하는 대신, NC서 방출된 ‘전직 홈런왕’ 맷 데이비슨을 전격 영입하며 타선 극대화에 나섰다.

키움은 지난 29일 한국야구위원회(KBO)에 외국인 투수 네이선 와일스에 대한 웨이버 공시를 요청하는 동시에, NC에서 웨이버 공시된 외국인 타자 맷 데이비슨에 대한 계약 양도 신청서를 제출했다고 공식 발표했다.

당초 키움은 부상 우려가 있던 와일스를 조금 더 지켜보겠다는 입장이었다. 하지만 외국인 선수 시장에 데이비슨이라는 확실한 거포 카드가 나오면서 기류가 급변했다. 설종진 키움 감독은 “와일스를 한 번 더 지켜보려 했다. 28일에 등판시켜서 4이닝 정도 던지게 하려고 했다. 근데 데이비슨의 웨이버 공시 소식이 나오면서 결정이 다소 빠르게 진행됐다”고 털어놨다.

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데이비슨은 지난 2009년 메이저리그(MLB) 신인 드래프트에서 애리조나 다이아몬드백스에 지명되며 프로 생활을 시작했다. 2024년 NC와 계약하면서 KBO리그에 입성한 그는 첫해에만 46홈런을 터뜨리며 홈런왕에 올랐다. 2025년에도 36홈런을 기록, 리그 정상급 거포로 군림했다.

올해는 기세가 꺾었다. 시즌 초반(3~5월) 42경기에서 타율 0.260(150타수 39안타), 6홈런, 장타율 0.447로 기대에 미치지 못했다. 6월 들어 21경기 타율 0.352(71타수 25안타)로 반등하긴 했으나, 장타율(0.479)과 홈런(2개) 면에서 부족했다.

올 시즌 성적은 63경기 타율 0.290, 8홈런, 장타율 0.457, 출루율 0.369다. 직전 시즌 같은 기간(56경기 타율 0.325, 15홈런, 장타율 0.599)과 비교해 안타 수(64개)와 출루율은 비슷하지만, 홈런 수가 절반으로 줄고, 장타율이 0.142나 급락했다. 결국 지난 27일 NC에서 방출됐다.

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키움이 마운드의 손실을 감수하고 데이비슨을 영입한 이유는 심각한 ‘공격력 빈곤’ 때문이다. 현재 키움은 승률 0.346(27승 1무 51패)로 최하위에 머물러 있다. 9위 SSG와의 격차도 4.5게임까지 벌어진 상태다. 팀 타율(0.231), 안타(608개), 홈런(45개), 장타율(0.328), 출루율(0.311) 등 모든 팀 타격 지표가 리그 최하위다.

다만 우려되는 부분도 있다. 키움은 이미 ‘외국인 타자 2인 체제’로 한 차례 실패를 맛본 기억이 있다. 2025시즌 야시엘 푸이그(30경기 타율 0.212, 6홈런)와 루벤 카디네스(86경기 타율 0.253, 7홈런)를 동시 가동했으나 두 선수 모두 중심 타자로서 제 역할을 하지 못했다.

이번에는 케스턴 히우라와 데이비슨이 공존해야 한다. 수비 포지션 정리가 필요하다. 설 감독은 “지명타자 아니면 1루수로 고려 중이다. 데이비슨을 영입한 본질적인 목적이 타격 보강인 만큼, 수비 부담을 크게 주지 않을 생각”이라고 구상을 밝혔다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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