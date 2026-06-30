흥국생명 이다현, 일본 진출…NCE 레드로케츠로 한 시즌 임대 이적

사진=흥국생명 핑크스파이더스 제공

‘장기적 성장을 위한 결단’

흥국생명은 30일 “미들블로커 이다현이 2026∼2027시즌 일본 SV리그 NEC 레드로케츠 가와사키로 임대 이적해 한 시즌 동안 활약한다”고 밝혔다.

여자배구 국가대표 이다현의 장기적인 성장을 위한 결정이다. 흥국생명은 “세계 최고 수준의 리그에서 쌓은 경험이 선수 개인의 기량 향상은 물론 팀 경쟁력 강화와 한국 여자배구의 국제 경쟁력 제고에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “2027∼2028시즌에 다시 흥국생명으로 복귀한다”고 설명했다.

사진=흥국생명 핑크스파이더스 제공

이다현의 일본 리그 임대 결정에는 지난 2월 취임한 이호진 구단주의 의중이 반영된 것으로 알려졌다. 이 구단주는 지난 2009년 태광그룹 회장 시절 당시 흥국생명 소속이던 김연경을 일본 JT마블러스에 임대 형식으로 보내기도 했다. 김연경은 이후 튀르키예 리그로 진출해 세계 정상급 선수로 성장했다.

이다현은 2001년생 미들블로커로 빠른 이동 공격과 안정적인 블로킹이 강점인 국가대표 선수다. 2023∼2024시즌과 2024∼2025시즌 V리그 베스트7 미들블로커에 선정되는 등 국내 정상급 선수로 활약해 왔다.

이다현은 “좋은 기회를 마련해 준 구단에 감사하다”며 “새로운 환경에서 많은 것을 배우고 더욱 발전한 모습으로 흥국생명 팬 여러분에게 돌아올 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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