‘가석방’ 김호중, 출소 후 친필 편지…“책임감 갖고 잔여 형기 채울 것”

'음주 뺑소니' 등의 혐의로 실형을 산 가수 김호중이 30일 오전 경기 여주시 소망교도소에서 가석방으로 출소하고 있다. [사진=뉴시스]

음주 뺑소니 등의 혐의로 실형을 살다가 가석방된 가수 김호중이 “옥문을 벗어났다는 자유와 해방의 마음이 앞서는 것이 아니라 더욱 책임감을 갖고 뉘우치며 잔여 형기를 채워나가도록 하겠다”고 입장을 밝혔다.

30일 오후 김호중은 팬카페에 ‘그리운 식구들에게’라는 제목의 친필 편지를 올렸다. 그는 “이곳에 다시 글을 쓰기까지 2년이 걸렸다”며 “또 느낀다. 저의 잘못이 크다는 것을”이라고 말문을 열었다.

이어 “2년 6개월의 형기 중 2026년 6월 가석방 심사 대상에서 적격 판정을 받게됐고, 6월 30일 오늘 세상에 나오게 됐다”고 말했다.

김호중은 “더 이상의 말보다는 지금 저 자신이 어떤 상황과 처지에 놓여있는지를 명확히 보고, 어긋나지 않게 살겠다”며 “죄송하다. 정말 죄송하다. 더 돌아보고 마음을 다시 바로잡겠다”고 고개를 숙였다.

김호중은 2024년 5월 9일 오후 11시 44분께 서울 강남구 압구정로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아나고, 매니저 장모 씨에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속기소 돼 징역 2년 6개월을 선고받고 복역했다.

당초 오는 11월24일 만기 출소 예정이었지만 최근 법무부 가석방 심의위원회를 통과해 형기의 약 80%를 채우고 약 5개월 일찍 사회로 나오게 됐다. 출소 후 남은 형기 동안에는 보호관찰을 받는다이날 오전 경기 여주 소망교도소에서 출소한 김호중은 검정 슈트를 입고 별다른 말 없이 취재진을 지나쳐 현장을 빠져나갔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]