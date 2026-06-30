‘아근진’ 이상민, 베이비복스 이희진 과거 연애담 공개…“양다리 전남친 망언”

방송인 이상민이 걸그룹 베이비복스 이희진의 충격적인 연애담을 공개했다.



지난 29일 방송된 SBS 예능‘아근진 수지네 하숙’에서 시대를 풍미했던 걸그룹 베이비복스가 완전체로 출연해 당시 활동 비화와 근황을 전했다.



이상민은 베이비복스의 2024년 완전체 공연 소감부터 해외 활동 당시 에피소드까지 다양한 이야기를 끌어내며 대화를 이어갔다.멤버들의 진솔한 고백에 탁재훈이 “한창때 몸이 아니니까”라며 놀리자 이상민도 “앉았다 일어나는 게 예전 같지 않더라”며 자신의 경험을 덧붙여 공감대를 형성했다. 동시에 과거 해외 활동 당시 베이비복스의 찬란했던 전성기를 재조명했다.

멤버들의 개성을 살린 입담도 이어졌다. 이상민은 간미연 합류 이후 센터를 양보했던 이희진의 당시 심경을 언급하며 이야기를 이끌었고, 의성어를 자주 사용하는 이지의 말투를 두고는 “명랑만화 주인공 같다”고 재치 있게 표현해 웃음을 자아냈다.

윤은혜의 결혼관이 화제에 오르자 예상치 못한 질문도 던졌다. 윤은혜의 결혼 이상형으로 ‘같은 신앙’이 언급되자, 이상민은 “남편이 교회는 가는데 십일조를 안 내면 어떻게 할 거냐”고 돌발 질문을 던졌다. 윤은혜는 “제 십일조도 내고 남편 십일조도 내줄 거 같다”고 답했다. 이상민은 이어 탁재훈을 향해 “소그룹 모임부터 차근차근 시작해보라”고 농담을 건넸다.

방송에서는 이희진의 과거 연애사도 공개됐다. 이상민은 “양다리 걸치던 전 남친이 희진에게 ‘너는 결혼할 여자고, 걘 연애할 여자’라는 망언을 했다”며 충격적인 일화를 전했다. 이후 “그런 일을 겪었으니 앞으로는 더 좋은 사람을 만날 것”이라며 이희진을 격려했다.

방송 말미 진행된 랜덤플레이댄스 코너에서는 베이비복스 멤버들이 오랜만에 안무를 선보였고, 이상민은 당황한 기색이 역력한 이지와 이희진을 먼저 알아채는 등 눈썰미를 발휘해 웃음을 더했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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