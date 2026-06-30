약손명가헬스케어, ‘약손 가뿐한 복부패치’ 출시…복부 홈케어 제품 선봬

사진=㈜약손명가헬스케어

㈜약손명가헬스케어가 기존 '여리한 패치'를 리뉴얼한 신제품 '약손 가뿐한 복부패치'를 출시했다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 신제품은 약손명가의 바디관리 노하우를 바탕으로 복부 관리에 초점을 맞춰 개발한 홈케어 패치다. 회사는 운동이나 마사지가 어려운 상황에서도 복부 부위에 간편하게 부착해 사용할 수 있도록 제품을 설계했다고 설명했다.

제품에는 복부 라인을 넓게 감싸는 초슬림 밀착 패치를 적용했다. 0.5mm 두께의 패치와 피부 톤에 가까운 색상을 적용해 일상생활에서도 사용할 수 있도록 했으며 움직임이 많은 상황에서도 밀착력을 유지할 수 있도록 설계했다.

사진=㈜약손명가헬스케어

또한 약손명가헬스케어의 독자 성분인 '약손 슬리밍 컴플렉스'를 함유했으며 수액형 원형 패치를 적용해 복부 관리에 활용할 수 있도록 구성했다. 피부 저자극 테스트도 완료했다고 회사 측은 밝혔다.

회사에 따르면 인체적용시험을 통해 일시적인 복부 셀룰라이트 감소와 진피·피하지방층 경계면 개선 효과를 확인했다.

제품은 약손명가헬스케어 공식 온라인몰과 다양한 온라인 판매 채널에서 12매입 구성으로 판매되며 올리브영에서는 5매입 구성으로 구매할 수 있다.

약손명가헬스케어 관계자는 "기존 여리한 패치 이용 고객들의 의견을 반영해 복부 관리에 더욱 집중한 제품으로 리뉴얼했다"며 "앞으로도 다양한 홈케어 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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