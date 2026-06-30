‘5·18 조롱 응원’ 파문…불꽃야구2, 배재고 경기 분량 방송 보류 ‘엄중 수용’

서울 강동구에 위치한 배재고등학교의 모습. 사진=뉴시스

고등학교 야구부의 ‘5·18 민주화운동 조롱 응원 구호’ 논란이 확산하는 가운데 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 측이 해당 학교와의 경기 분량에 대한 방송 여부를 재검토하기로 했다.

30일 스포츠 예능 불꽃야구2 제작진은 공식 입장을 통해 “지난 29일 불거진 배재고등학교 야구부 관련 사안을 엄중하게 받아들이고 있다”며 “신중한 검토를 거쳐 방송 여부가 결정되는 대로 안내하겠다”고 밝혔다.

앞서 배재고 야구부는 지난 7일 서울 고척스카이돔에서 불꽃야구2의 구단인 ‘불꽃 파이터즈’와 경기를 치렀다. 당일 경기는 유튜브 등을 통해 생중계됐으며, 향후 본방송을 통해 편집본이 방영될 예정이었으나 이번 논란으로 인해 불방 가능성까지 제기된 상황이다.

이번 논란은 지난 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와 배재고의 경기에서 비롯됐다. 당시 배재고 일부 학생 선수들이 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복해 외치는 모습이 포착됐다.

해당 구호는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상시키는 조롱성 발언이자 특정 지역을 비하하려는 의도가 담긴 것 아니냐는 지적을 받으며 거센 공분을 샀다.

파장이 커지자 배재고 측은 학교 홈페이지에 공식 사과문을 게재하고 “일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드린 점을 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.

한편 서울시교육청은 해당 사건에 대한 구체적인 사실관계 확인 및 경위 조사에 착수한 상태다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]