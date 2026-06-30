박관호 의장 지분 9200억원에 매각…위메이드, AI·중국 시장 확장 시동

위메이드 제공

위메이드가 약 9200억원 규모의 최대주주 지분 거래를 계기로 글로벌 투자 플랫폼과 손잡고 AI 게임 개발과 중국 시장 공략에 속도를 낸다. 이번 계약은 단순한 지분 매각을 넘어 AI 기술과 글로벌 네트워크를 결합한 전략적 협력의 출발점이라는 점에서 의미를 갖는다.

위메이드는 30일 최대주주이자 이사회 의장인 박관호가 보유한 위메이드 지분 전량을 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 총 거래 규모는 약 9200억원이다. 인수는 알리바바 및 중국 주요 게임사들과 긴밀한 협력 관계를 구축해온 투자 플랫폼 네오펄스(NeoPulse)가 이끈다.

네오펄스는 위메이드의 MMORPG 개발 경쟁력과 대표 IP 미르(MIR)의 중국 시장 내 높은 경쟁력을 투자 배경으로 꼽았다. 앞으로 중국을 비롯한 글로벌 시장을 겨냥한 신작 개발을 추진하는 한편, 중국 주요 IT 기업 및 게임 개발·퍼블리셔와 협력해 미르 IP 기반 비즈니스 모델을 다각화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 계획이다.

양사는 'AI 기반 미래 게임'과 '중국 시장 확대'를 공동 비전으로 제시했다. AI가 게임 산업의 패러다임을 바꿀 핵심 기술이라는 공감대를 바탕으로 게임 개발부터 차세대 그래픽, 디지털 휴먼, 라이브 서비스까지 전 과정에 AI 기술을 적극 도입해 콘텐츠 경쟁력과 이용자 경험을 강화한다는 방침이다.

이번 거래에서 산정된 약 9200억원의 기업가치는 전기아이피(ChuanQi IP) 등 자회사를 통해 입증된 미르 IP의 중국 내 수익성과 함께 AI 기술 접목, 글로벌 유통 확대에 따른 미래 성장 가능성까지 반영한 결과라고 회사 측은 설명했다.

위메이드 관계자는 "미래 게임 시장은 AI를 얼마나 효과적으로 활용하느냐에 따라 경쟁력이 결정될 것"이라며 "이번 파트너십은 상호 신뢰와 공감대를 바탕으로 차세대 게임 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

이어 "철저한 현지화 전략과 AI 기반 게임 개발 역량을 강화해 글로벌 시장의 기대에 지속적으로 부응하겠다"고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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