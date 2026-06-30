앳네이처, 하이드로 퍼퓸 브랜드 ‘FABLE’ 론칭

사진=앳네이처

천연향료 퍼퓨머리 전문기업 앳네이처(주)가 워터베이스 퍼퓸 브랜드 ‘FABLE’을 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다.

브랜드에 따르면 FABLE은 2026년 7월 1일부터 3일까지 열리는 InterCHARM KOREA 전시회에서 처음 공개되며 하이드로 퍼퓸과 함께 롤-온 퍼퓸, 시너지 퍼퓸 라인도 동시에 선보일 예정이다.

앳네이처는 천연 에센셜 오일을 전문적으로 공급하는 한편 오리지널 시그니처 천연향료를 자체 개발해온 기업이다. 국내 향료기업 중에서는 보기 드물게 원료부터 생산공정, 완제품에 이르는 전 과정에서 USDA ORGANIC 인증을 받았으며 자체 품질관리 기준인 PAMSE®를 통해 천연 에센셜 오일의 순도와 품질을 엄격하게 관리하고 있다.

FABLE은 "자연에서 얻은 원료만으로도 향수를 만들 수 있지 않을까"라는 질문에서 출발한 워터퍼퓸 전문 브랜드다. 알코올과 합성향료, 합성 가용화제를 일체 사용하지 않는 것을 원칙으로 삼고 천연 에센셜 오일과 초순수 워터, 식물 유래 원료만을 활용해 향을 설계한다.

이 같은 철학은 'ZERO GREEN WASHING. EVER.'라는 브랜드 가치로 구체화된다. FABLE은 No Synthetic Fragrance, No Artificial Compounds, No Camouflaged Biotech라는 세 가지 원칙을 바탕으로 천연을 표방하되 실제로는 인공적인 향료 시스템에 의존하지 않는 정직한 천연 퍼퓨머리를 추구한다.

브랜드의 핵심 라인인 하이드로 퍼퓸은 초순수 물을 기반으로 제작된 알코올 프리 워터퍼퓸이다. 천연 에센셜 오일을 수분 베이스 안에 콜로이드 형태로 균일하게 분산시키는 독자적인 고도 유화기술이 적용돼 천연향 특유의 섬세한 발향을 유지하면서도 기존 천연향수의 약점으로 지적돼 온 짧은 잔향 지속력을 크게 보완했다.

앳네이처는 이번 FABLE 런칭과 함께 하이드로 퍼퓸을 비롯한 워터베이스 화장품의 OEM·ODM 시장 진출도 공식화했다. 천연 에센셜 오일과 수분 베이스 제형을 안정적으로 결합하는 자체 제형화 기술력을 바탕으로 향수를 넘어 다양한 워터베이스 향장 제품군으로 사업 영역을 넓혀간다는 구상이다.

앳네이처 관계자는 "FABLE은 천연향료가 단순히 자연의 향을 모방하는 데서 그치지 않고, 현대적인 퍼퓨머리로 발전할 수 있음을 보여주는 브랜드"라며 "천연 에센셜 오일의 순도와 품질, 독자적인 유화기술을 기반으로 글로벌 하이드로 퍼퓸 및 워터베이스 화장품 시장에서 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.

이어 “알코올과 합성 성분을 배제한 워터베이스 퍼퓸은 피부 자극에 민감한 소비자나 천연 화장품을 선호하는 소비층을 중심으로 수요가 꾸준히 늘고 있는 만큼 FABLE의 시장 안착 여부에도 업계의 관심이 모일 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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