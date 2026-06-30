‘얼짱 출신’ 유혜주, 둘째 출산 임박…순백 드레스 입고 만삭 화보 [스타★샷]

사진 = 유혜주 SNS 계정

얼짱 출신 유튜버 유혜주가 둘째 출산을 앞두고 만삭 화보를 공개했다.

유혜주는 30일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 유혜주 SNS 계정

사진 = 유혜주 SNS 계정

사진 = 유혜주 SNS 계정

사진 = 유혜주 SNS 계정

공개된 사진에는 출산을 앞둔 유혜주의 만삭 화보가 담겼다. 유혜주는 순백의 드레스를 입고 볼록한 D라인을 감싸 안은 채 카메라를 바라보며 우아한 분위기를 자아냈다.

사진 = 유혜주 SNS 계정

또 다른 사진에서는 남편 조정연과 첫째 아들이 함께해 화기애애한 가족의 모습을 연출했다. 세 사람은 환한 미소를 지으며 따뜻한 분위기를 전해 눈길을 끌었다.

특히 유혜주는 만삭의 몸에도 단아한 자태와 밝은 미소를 선보이며 행복한 예비 두 아이 엄마의 모습을 드러냈다.

한편 유혜주는 2019년 대한항공 사무장 출신 조정연과 결혼했으며, 2023년 첫아들을 품에 안았다. 현재 둘째 아들을 임신 중으로, 오는 7월 출산을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]