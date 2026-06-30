‘얼짱 출신’ 유혜주, 둘째 출산 임박…순백 드레스 입고 만삭 화보 [스타★샷]

얼짱 출신 유튜버 유혜주가 둘째 출산을 앞두고 만삭 화보를 공개했다.
유혜주는 30일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 출산을 앞둔 유혜주의 만삭 화보가 담겼다. 유혜주는 순백의 드레스를 입고 볼록한 D라인을 감싸 안은 채 카메라를 바라보며 우아한 분위기를 자아냈다.
또 다른 사진에서는 남편 조정연과 첫째 아들이 함께해 화기애애한 가족의 모습을 연출했다. 세 사람은 환한 미소를 지으며 따뜻한 분위기를 전해 눈길을 끌었다.
특히 유혜주는 만삭의 몸에도 단아한 자태와 밝은 미소를 선보이며 행복한 예비 두 아이 엄마의 모습을 드러냈다.
한편 유혜주는 2019년 대한항공 사무장 출신 조정연과 결혼했으며, 2023년 첫아들을 품에 안았다. 현재 둘째 아들을 임신 중으로, 오는 7월 출산을 앞두고 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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