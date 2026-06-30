국립평창청소년수련원, 단체헌혈 동참

헌혈하는 직원 모습. 사진=국립평창청소년수련원 제공

한국청소년활동진흥원(이사장 손연기)이 운영하는 국립평창청소년수련원(이하 평창수련원)은 대한적십자사와 연계해 임직원이 참여하는 ‘생명나눔 사랑의 단체헌혈’ 사회공헌활동을 실시했다고 30일 밝혔다.

이번 단체헌혈은 혈액 수급 안정화와 생명나눔 문화 확산에 기여하기 위해 마련됐으며 임직원들의 자발적인 참여로 진행됐다.

참가자들은 대한적십자사 헌혈버스를 통해 헌혈에 참여하며 생명나눔의 의미를 되새기고, 혈액 수급 안정에 힘을 보탰다.

국립평창청소년수련원은 지역사회와 함께하는 사회공헌활동의 일환으로 매년 다양한 나눔 활동을 추진하고 있으며, 앞으로도 지역사회와 연계한 사회공헌활동을 지속적으로 운영할 계획이다.

이일현 평창수련원 원장은 “헌혈은 누군가의 생명을 살릴 수 있는 의미 있는 나눔 활동 중 하나”라며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌활동을 통해 공공기관의 사회적 책임을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

한국청소년활동진흥원 공동 기획

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