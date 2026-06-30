코미디언 이홍렬, 지난 29일 장모상…심경 고백 “끝까지 책임 다하겠다”

출처=이홍렬 SNS

코미디언 이홍렬이 장모상을 당한 심경을 전했다.

지난 29일 이홍렬은 자신의 SNS를 통해 “1987년부터 39년간 우리 부부가 살아가는 모습을 홀로 지켜봐 주신 장모님”이라며 “장인어른도 없이 잘 키워오신 따님을 저를 믿고 맡겨주신 분”이라고 고인을 추모했다.

이어 “저 역시 부모님이 모두 안 계신 터라 유일하게 어르신으로 모시고 믿고 의지했던 장모님이었다”라며 “그동안 정말 많이 아프셨는데, 고통 없는 곳에서 평안하시기를 기도한다. 저를 믿고 따님을 맡겨주셔서 감사하며 끝까지 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

이홍렬의 장모는 지난 29일 새벽 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 3호실에 마련됐으며 이홍렬을 비롯한 유가족들이 슬픔 속에 빈소를 지키고 있다. 발인은 오는 7월 1일 엄수되며 장지는 자하연 팔당이다.

한편 1979년 TBC 라디오 ‘가요대행진’으로 데뷔한 이홍렬은 다양한 코미디 프로그램에서 활약하며 큰 사랑을 받았다. 2020년에는 SBS 연예대상에서 ‘레전드 특별상’을 수상한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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