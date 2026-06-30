걸크루 키비츠(유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나). 김두홍 기자

힙합 레이블 AOMG가 선보이는 첫 걸크루 키비츠(Keyveatz)가 정식으로 가요계 출격을 알렸다. 자신들만의 아이덴티티를 구축하며 독보적인 색깔을 만들어가겠다는 목표다.

30일 오후 서울 예스24 원더로크홀에서는 키비츠(유이·강예슬·엄지원·손주원·김유나)의 데뷔 EP '옥시_젠(OXY_GEN)' 미디어 쇼케이스가 열렸다.

키비츠는 AOMG의 1호 걸크루이자 AOMG 2.0 리브랜딩 프로젝트 메이크 잇 뉴(Make It New)의 기대주로서 데뷔 전부터 활발한 프리 활동을 전개해왔다.

이날 멤버들은 "오늘 정식 데뷔하게 됐는데 긴장되고 설렌다. 이 자리에 서기까지 많은 노력이 있었다. 앞으로 제대로 보여드리겠다"고 포부를 드러냈다.

키비츠는 새로운 흐름을 만드는 열쇠라는 뜻으로, 신을 일궈낼 한 수를 던진다는 의미다. 예슬은 "던지는 한 수는 여러가지가 될 것 같다"며 "3가지 정도로 말하자면 음악성, 아티스틱함, 비주얼이라고 생각한다"고 기대를 당부했다.

키비츠는 서브컬처와 언더그라운드 힙합 감성을 기반으로, 키비츠만의 개성 있는 음악 색깔과 새로운 스타일을 선보일 예정이다.

유나는 "걸크루라고 칭하고 있는데, 크루는 콘셉트로 만드는 것이 아니라 애티튜드에서 비롯된다. 서브컬처와 언더그라운드 감성을 DNA 삼아 예측 불가한 개성있는 매력을 펼칠 것"이라고 전했다.

걸크루 키비츠(유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나). 김두홍 기자

데뷔 앨범명인 OXY_GEN은 산소와 제너레이션을 합친 말이다. 예슬은 "산소가 숨을 쉬게 하면서도 불씨의 원인이기도 하다. K-팝에 새로운 걸크루로 데뷔했기 때문에 걸크루 최초의 근원이 되고 싶다"고 의미를 짚었다.

멤버들에 따르면 앨범에는 그동안 쌓여온 압박과 노력, 끝까지 해내겠다는 의지가 모두 담겼다.

주원은 "담당 프로듀서님들이 있었지만, 멤버들이 전체 함께 만들었다고 할 수 있다. 저희의 의야기를 듣고 그걸 바탕으로 앨범을 만들어주셨기에 진심으로 노래를 부를 수 있었다"고 소개했다.

데뷔 앨범에는 타이틀곡 '옥시(OXY)'와 지난 4월 프리 릴리즈 더블 싱글로 선공개된 '키 비츠(Key Beats)', '캐치 마이 브레스(Catch My Breath)', 그리고 '서브_제로(SUB_ZERO)', '썩 잇 업(SUCK IT UP)' 등 총 5곡이 담겼다.

OXY는 다채로운 힙합 장르의 요소를 녹여낸 곡으로, 키비츠만의 당당한 에너지와 자신감 있는 메시지를 담았다. 빠르게 몰아치는 전개와 중독적인 멜로디를 이끌며 한순간도 긴장을 놓칠 수 없는 몰입감을 선사할 예정이다.

유이는 "특히나 이 곡은 같은 소속사 내 이백(200) 선배님이 작업에 참여해주셨다"고, 유나는 "거칠게 밀어붙이는 리듬이 이어져 키비츠만의 강렬한 에너지를 보여주는 곡"이라고 소개했다.

걸크루 키비츠(유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나). 김두홍 기자

이 외 수록곡은 힙합을 기반으로 저지 클럽, 트랩, R&B 사운드를 유기적으로 엮어내며 키비츠의 거침없는 애티튜드를 전한다. 특히 곡들은 멤버들의 참여와 소속사의 적극적인 지원으로 완성됐다. 키비츠에는 막내 엄지원이 참여했고, 서브 제로에는 멤버 전체가 안무 창작을 도전했다. R&B 기반의 썩 잇 업에는 멤버들이 작사·작곡·편곡에 참여했다.

유나는 "회사에서 많은 지원이 있었는데 특히 캐치 마이 브레스에는 박재범 프로듀서님이 프로듀싱을 맡아주셨다. 영광스럽고 감사했던 경험이었다"고 말했다.

키비츠는 AOMG의 리브랜딩 프로젝트를 통해 탄생했다. 회사 선배들의 따뜻한 조언으로 자신들만의 방향성을 설정했다.

지원은 "월말 평가를 준비하면서 피드백을 많이 받았다"며 "공통적으로 '너무 잘하려고 하는 것 보단 즐기면서 있는 그대로 하는 게 좋다'고 해주셨다. 그동안 '더 잘해야지' 강박이 있었는데, 선배님들이 그렇게 말씀해주신 덕분에 지금의 바이브가 나온 것 같다"고 돌아봤다.

예슬은 "선배님들이 좋은 레거시를 많이 남겨주셨다. 힙합 회사이다 보니 장르에 대한 마음가짐, 문화에 대한 이해를 물려받은 것 같다"며 "걸크루라는 명칭을 못 들어보셨을 텐데, 다섯명의 멤버가 각자 가진 재능으로 하나의 목표를 향해 나아가고 있고, 음악뿐 아니라 그림, 패션 등 여러 지점도 추구해나가고 있다는 게 저희만의 차별점"이라고 짚었다.

목표는 키비츠만의 아이덴티티를 완성하는 것. 예슬은 "큰 목표는 아이코닉해지고 싶다. 누군가의 모토가 되고 싶은 만큼 우리만의 장르가 뚜렷하면 좋겠다"며 "단기적으로는 음악방송 1위를 하고 싶다"고 웃었다.

지원은 "아티스트로서의 욕심이 많은데, '키비츠스럽다'라는 말이 나올 만큼 색이 뚜렷해졌으면 좋겠다"고 바랐다.

OXY_GEN은 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]