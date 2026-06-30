'맨 끝줄 소년' 허준호 딸 정이서, 미스터리한 존재감 ‘눈도장’

배우 정이서가 최근 공개돼 인기를 끌고 있는 '맨 끝줄 소년'의 몰입도를 끌어올리는 신스틸러 역할을 톡톡히 했다.

넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'에서 정이서는 김정후 역을 맡았다. '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오(최민식 분)'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강(최현욱 분)'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.

극 중 김정후는 이강의 대학 동기이자 그의 글 속에 등장하는 친구 김세윤(이진우 분)의 누나다. 허문오에게 평생의 열패감을 안겨준 스타 작가 김수훈(허준호 분)의 딸이기도 한 김정후는 아버지의 재능을 물려받아 글을 쓰는 데 일가견이 있다.

김정후는 모든 상황을 꿰뚫어 보고 있는 듯한 묘한 분위기로 첫 등장했다. 동생 김세윤과 현실 남매 케미를 보여준 것도 잠시, 아버지를 둘러싼 비밀이 드러날수록 김정후의 또 다른 얼굴 역시 모습을 드러냈다.

격앙된 감정을 숨긴 채 동생과 눈빛만으로 이야기를 주고받는 섬세한 연기부터 "너만 입 다물면 돼"라며 냉철한 태도로 동생을 거칠게 몰아붙이는 등 서늘한 카리스마를 폭발시키며 인물의 복합적인 심리가 눈길을 끌었다.



절제된 연기로 큰 감정의 진폭을 오가는 김정후를 완벽 소화한 정이서는 전작인 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'에 이어 '맨 끝줄 소년'까지 활약을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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