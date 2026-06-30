김필, 유재하 '가리워진 길' 재해석…매월 ‘명곡 아카이브’ 릴레이 눈길

가수 김필이 故 유재하의 '가리워진 길'을 자신만의 감성으로 재해석했다.

지난 29일 김필의 공식 유튜브 채널에는 커버 콘텐츠 'FEEL秀LIVE'(필수라이브) 유재하의 '가리워진 길' 커버 영상이 올라왔다.

영상은 담백한 기타 연주 위 김필의 호소력 짙은 목소리가 돋보였다. 김필만의 섬세한 표현력이 돋보인 가운데 절제된 호흡으로 시작해 후반부로 갈수록 감정의 폭을 넓혔다.

'FEEL秀LIVE'는 김필 본연의 목소리와 그 진가를 느낄 수 있는 라이브 콘텐츠다. 보컬리스트 김필의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여주는 콘텐츠로서, 매달 한 곡씩 차곡차곡 쌓여가는 '김필표 명곡 아카이브'로 자리매김했다.

그간 김필은 이소라 '시시콜콜한 이야기'(2월), Sting 'My One And Only Love'(3월), 짙은(Zitten) '곁에'(4월), Jon McLaughlin 'Indiana'(5월), 유재하 '가리워진 길'(6월)까지 시대와 장르를 넘나드는 선곡을 이어오며 자신만의 감성과 색깔로 명곡을 재해석했다.

원곡이 지닌 감동에 김필만의 깊이 있는 보컬과 해석을 더한 커버는 팬들의 열띤 호응을 끌어냈다. 향후에도 김필은 매월 'FEEL秀LIVE'의 새로운 커버 영상을 순차 공개하겠다는 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]