방탄소년단, 월드투어 두 달 만에 3158억 벌었다…“롤링스톤스 기록 경신”

방탄소년단의 라스베이거스 공연. 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 영국 밴드 롤링 스톤스의 대기록을 깨며 투어 월간 최고 매출을 올렸다.

29일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드는 방탄소년단의 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’이 4월에 이어 5월에도 톱 투어 차트 1위를 차지했다고 발표했다. 방탄소년단의 5월 투어 매출은 전월 대비 68% 증가했고 관객 수는 54% 늘었다. 방탄소년단은 5월 한 달간 미국 엘파소, 스탠퍼드, 라스베이거스, 멕시코 멕시코시티 등 총 4개 도시에서 공연을 펼쳤다.

빌보드 박스스코어에 따르면 방탄소년단은 5월 2~28일 펼친 12회 공연으로 1억 2780만 달러(약 1978억 원)의 투어 매출을 올렸다. 2019년 차트 신설 이래 그룹 기준 월간 최고 투어 매출이다. 종전 최고 기록인 2019년 영국의 전설적인 록 밴드 롤링스톤스가 기록한 9500만 달러(약 1471억 원)를 35%나 웃도는 수치다.

방탄소년단이 톱 투어 차트 1위에 오른 것은 통산 네 번째다. 2019년 5월과 2022년 4월에 이어 지난 4월에도 정상에 등극한 바 있다. 통산 네 번 이상 1위를 찍은 아티스트는 방탄소년단을 비롯해 배드 버니, 비욘세, 콜드플레이, 엘튼 존, 트랜스 시베리안 오케스트라다.

방탄소년단의 라스베이거스 공연은 톱 박스스코어 1위에 올랐다. 지난 5월 23~24일, 27~28일 총 4회 공연으로 4950만 달러(약 766억 원)의 매출을 기록했다. 이 외에도 스탠퍼드 스타디움, 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스, 엘파소 선 볼 스타디움 공연이 각각 2~4위에 자리했다.

빌보드에 따르면 방탄소년단 월드투어 ‘아리랑’은 지난 4월 9일 개막 이후 현재까지 누적 매출 2억 400만 달러(약 3158억 원)에 달한다. 매체는 “올해 50회 이상의 공연이 더 있기 때문에 이번 투어는 팀의 자체 최다 규모였던 ‘BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’’의 2억 1390만 달러(약 3311억 원)를 넘어설 것으로 전망된다”고 설명했다.

지난 26~27일 스페인 마드리드에서 유럽 투어 포문을 연 방탄소년단은 7월 1~2일 벨기에 브뤼셀에서 열기를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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