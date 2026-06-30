“그게 그렇게 어렵나” 박문성, 日모리야스 ‘90도 인사’ 올리며 던진 일침

박문성 해설위원이 공유한 일본 모리야스 하지메 감독 사진. 출처=박문성 해설위원 SNS

축구 해설가 박문성 위원이 일본 축구대표팀 모리야스 하지메 감독의 사진을 공유하며 한국 축구계를 향해 뼈있는 메시지를 던졌다.

30일 박 위원은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 모리야스 감독이 경기장에서 팬들을 향해 허리를 숙여 인사하는 사진을 게재했다.

그는 사진과 함께 “모리야스 하지메 감독은 일본이 브라질에 역전패해 탈락하자 경기장에 응원하러 온 팬들에게 허리 숙여 인사를 했다”며 이어 “우리가 바라는 게 큰 것이 아니다. 그게 그렇게 어려운가”라는 글을 덧붙였다.

박 위원이 특정 인물을 직접 거론하지는 않았으나 축구계에서는 해당 발언의 겨냥처가 명확하다는 해석이 나온다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락 고배를 마신 한국 대표팀과, 사퇴 과정에서 잡음을 빚은 홍명보 전 감독의 행보와 맞물리기 때문이다.

앞서 한국 대표팀은 이번 월드컵 조별리그 A조에서 1승 2패(승점 3점)로 조 3위에 그친 뒤, 각 조 3위 간 성적 비교에서 밀려 32강 토너먼트 진출에 실패했다. 이후 홍명보 전 감독은 지난 29일 멕시코 현지 기자회견을 통해 성적 부진의 책임을 지고 지휘봉을 내려놓았다.

그러나 조기 탈락이라는 결과 못지않게 경기력 저하와 선수 기용 논란, 그리고 축구 팬들을 대하는 대표팀 안팎의 책임감 없는 태도가 도마 위에 오르며 축구계의 거센 비판 여론은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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