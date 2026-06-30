‘이클립스’, 성장 시스템 ‘성소’ 공개…라이브 쇼케이스 예고

스마일게이트 제공

스마일게이트가 하반기 출시를 앞둔 신작 MMORPG ‘이클립스: 더 어웨이크닝’의 핵심 콘텐츠를 공개하며 이용자와의 소통을 본격화했다.

스마일게이트는 엔픽셀이 개발 중인 이클립스 공식 홈페이지를 통해 세계관과 성장 시스템 등 게임 주요 정보를 선보였다고 30일 밝혔다.

먼저 이클립스의 세계관과 주요 지역, 핵심 성장 콘텐츠인 ‘성소’에 대한 상세 정보를 공개했다. 특히 성소 콘텐츠는 별도의 소개 영상과 함께 공개하며, 게임 내 캐릭터 성장 과정에서 중요한 역할을 담당하는 핵심 시스템임을 강조했다.

성소는 이용자의 지속적인 성장을 지원하는 이클립스만의 주요 콘텐츠다. 이용자는 성소에 성물을 배치해 시간이 지남에 따라 다양한 성장 재화를 획득할 수 있으며, 이를 소환 콘텐츠와 장비 성장 등에 활용할 수 있다.

또한 성좌를 성장시키는 방식으로 추가적인 지원 효과를 강화할 수 있으며, 이용자의 플레이 스타일과 캐릭터 육성 방향에 맞춰 성장 전략을 구성하는 재미를 제공할 예정이다.

스마일게이트는 오는 23일 진행 예정인 온라인 라이브 쇼케이스 일정도 함께 공개했다. 현재 라이브 쇼케이스 개최를 앞두고 카운트다운을 진행하며, 출시 전 게임에 대한 다양한 정보를 순차적으로 공개한다는 계획이다.

스마일게이트 신재익 이사는 “이번 성소 공개를 시작으로 이클립스가 추구하는 플레이 경험과 다양한 콘텐츠를 차례로 선보일 예정”이라며 “출시 전까지 이용자들이 이클립스만의 차별화된 방향성을 충분히 확인할 수 있도록 지속적으로 정보를 공개하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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