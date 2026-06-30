그라비티 신작 ‘레퀴엠M’ 출격…다크 판타지 MMORPG 시장 공략

그라비티가 다크 판타지 세계관을 앞세운 모바일 MMORPG 신작으로 국내 시장 공략에 나선다.

그라비티는 자체 개발 IP 기반 신작 ‘레퀴엠M’을 정식 출시하고, 하드코어 전투와 성장 콘텐츠를 앞세운 본격적인 서비스에 돌입했다고 30일 밝혔다.

레퀴엠M은 그라비티의 대표 다크 판타지 MMORPG ‘레퀴엠 온라인’의 세계관과 핵심 요소를 모바일 환경에 맞춰 재구성한 신작이다. 몰락한 세계를 배경으로 생존과 선택을 둘러싼 이야기를 담았으며, 파티 플레이부터 보스 던전, PvP, 대규모 레이드 등 전투 중심의 다양한 콘텐츠를 선보인다.

특히 원터치 조작 방식과 빠른 성장 시스템을 적용해 이용자 접근성을 높였으며, 캐릭터와 장비, 재료 아이템 등을 자유롭게 거래할 수 있는 거래소 시스템을 통해 MMORPG 특유의 경제와 성장 재미를 강화했다.

그라비티는 국내 정식 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 오는 7월 4일까지 5일 연속 출석 이벤트, 7월 13일까지 론칭 축하 게시판 이벤트 등을 실시한다.

그라비티 배상우 레퀴엠M 사업 PM은 “레퀴엠M은 빠른 성장과 협동·경쟁 콘텐츠를 통해 모바일 MMORPG 본연의 재미를 부담 없이 즐길 수 있도록 준비한 작품”이라며 “정식 론칭을 기념해 다양한 이벤트와 보상을 마련한 만큼 많은 이용자들이 새로운 모험을 시작하길 바란다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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