[모빌리티 NOW] 현대차, 수원하이테크센터 개관…미래차 정비 거점 확대

현대자동차가 경기 남부권 정비 거점인 수원하이테크센터를 새롭게 열고 미래차 서비스 역량 강화에 나섰다.

현대차는 30일 경기 용인시 기흥구에 조성한 수원하이테크센터 개관식을 열고, 7월 1일부터 공식 운영에 들어간다고 밝혔다. 수원하이테크센터는 기존 수원시 영통구에서 운영하던 서비스센터를 용인시 기흥구로 신축 이전한 시설이다. 지하 2층, 지상 5층, 연면적 5만1,497㎡ 규모로 경기 남부권 최대 수준의 현대차 정비 거점으로 조성됐다.

센터는 일반 정비보다 정밀 진단과 고난도 수리가 필요한 작업에 초점을 맞췄다. 1층에는 고객 라운지인 ‘아트리움’과 차량 입고장, 상담 부스, 제네시스 굿즈 전시 공간이 마련됐다. 2층부터 4층까지는 현대차와 제네시스 차량의 점검·정비 공간으로 운영된다. 5층에는 사무실과 회의실, 식당 등 직원 시설이 배치됐고, 지하에는 전산 관리 시스템과 연계한 부품 창고가 들어섰다. 외부에는 전기차와 수소전기차 충전 인프라도 마련됐다.

가장 큰 특징은 자동화 정비 시스템이다. 현대차는 수원하이테크센터에 자율 부품 이송 로봇, 자율주행 운반 로봇, 자율 케이스 처리 로봇 등을 도입했다. 정비 차량 이동에는 무인 카 리프트 시스템을 적용했다. 입고 전에는 원격진단 서비스 플랫폼을 활용해 차량 데이터를 사전 분석하고, 정비 소요 시간을 줄이는 방식으로 운영된다.

정밀 진단 기능도 강화됐다. 센터에는 미세한 소음과 진동을 분석하는 데이터·NVH 분석실, 본사 및 연구소와 연계해 품질 문제를 검토하는 품질합동분석실이 운영된다. 전동화 차량과 소프트웨어 중심 차량이 늘어나는 상황에서 기존 정비 방식만으로는 대응하기 어려운 결함을 분석하기 위한 시설이다.

이번 센터 개관의 의의는 현대차의 정비 서비스가 단순 수리에서 데이터 기반 진단과 품질 분석 중심으로 이동하고 있다는 점이다. 전기차, 수소전기차, 소프트웨어 정의 차량은 기계적 결함뿐 아니라 전자제어, 배터리, 소프트웨어 문제까지 함께 봐야 한다. 수원하이테크센터는 이러한 변화에 대응하기 위한 지역 거점으로 볼 수 있다.

경기 남부권 고객 접근성을 높인 점도 의미가 있다. 해당 지역은 수원, 용인, 화성, 성남 등 차량 수요가 큰 지역과 가깝다. 현대차는 수원하이테크센터를 정밀 진단이 필요한 작업을 맡는 전문 거점으로 운영하고, 전국 블루핸즈와 연계해 정비 수요에 대응한다는 계획이다. 현대차는 전국 22개 하이테크센터를 전동화와 소프트웨어 중심 차량 시대에 맞춰 단계적으로 고도화하겠다는 방침도 밝혔다.

다만 한계도 있다. 수원하이테크센터가 경기 남부권 최대 규모로 조성됐지만, 고난도 정비 수요가 빠르게 늘어나는 상황에서 실제 대기 시간 단축 효과는 운영 이후 검증이 필요하다. 자동화 설비와 원격진단 시스템이 도입됐더라도 최종 진단과 수리는 전문 인력의 숙련도와 부품 수급 상황에 영향을 받을 수밖에 없다.

전국 서비스망과의 연계도 과제다. 하이테크센터가 고난도 정비를 담당하더라도 일반 고객이 체감하는 서비스 품질은 가까운 블루핸즈, 부품 공급, 예약 시스템, 수리 기간에 따라 달라진다. 대형 거점 하나의 개관만으로 전체 정비 불편이 해소되기는 어렵다.

업계 관계자는 “개관 자체보다 중요한 것은 실제 운영 과정에서 진단 정확도, 수리 속도, 고객 대기 시간, 지역 서비스망과의 연계가 얼마나 개선되는지”이라며 “미래형 정비센터라는 평가를 받기 위해서는 시설 규모와 기술 도입을 넘어 고객이 체감할 수 있는 서비스 개선으로 이어져야 한다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]