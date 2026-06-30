손디아, 넷플릭스 ‘나는 생존자다’ 엔딩곡 ‘버즈’ 30일 발매

가수 Sondia(손디아)가 가창한 ‘나는 생존자다’ 엔딩 테마곡이 시청자 요청에 힘입어 정식 출시된다.

오는 30일 오후 6시 손디아가 부른 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 ‘나는 생존자다’의 엔딩 테마곡 ‘Buds(버즈)’가 발매된다.

지난해 공개된 ‘나는 생존자다’의 정서를 담아낸 엔딩 테마곡으로 고통과 상처의 시간을 지나 다시 피어나는 희망을 은유적으로 표현했다. 기타와 보컬 중심의 미니멀한 구성으로 시작해 점차 스트링이 더해지며 코러스와 클라리넷의 따뜻한 선율이 어우러졌다.

‘폭싹 속았수다’, ‘이태원 클라쓰’ 등 다수의 작품에서 음악을 선보인 박성일 음악감독은 ‘나는 생존자다’ 음악감독으로 참여해 작품 전반의 음악을 그려냈다. 다큐멘터리의 엔딩을 장식한 ‘Buds’는 작품이 전하는 희망과 회복의 메시지를 섬세하게 담아냈다는 평가를 받았다.

손디아 특유의 깊이 있는 음색과 섬세한 감성이 더해져 쓸쓸함과 따뜻한 위로가 공존하는 분위기가 특징이다. 서정적이면서도 팝적인 감각의 보컬은 곡이 지닌 메시지를 한층 깊이 있게 전달하며 여운을 남긴다.

다큐멘터리 공개 이후 정식 음원 발매에 대한 관심이 이어져 온 만큼 이번 발매가 더욱 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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