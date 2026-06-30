‘K-공예’ 세계 시장 키운다… 2030년 매출 9조원 목표로 진흥 계획 발표

지난해 열린 국내 최대 규모의 공예 전문 박람회 '2025 공예트렌드페어' 사진=뉴시스

정부가 K-공예 성장 기반을 마련하고 종합 지원체계를 구축해 미래 고부가가치 산업으로 육성한다.

문화체육관광부는 K-공예의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 세계적인 경쟁력을 강화하기 위한 제2차 공예문화산업 진흥 기본계획(2026∼2030년)을 30일 발표했다. 정부는 매출액 5조8000억원(2024년 기준), 수출액 18조9800만 달러(2025년 기준) 규모인 공예문화산업을 2030년엔 매출 9조원, 수출 40억 달러 규모로 키운다는 계획이다.

이를 위해 공예 인재의 전 주기 성장을 지원하고 산업 연계 기반을 강화한다. 지방자치단체의 빈집·유휴공간을 활용한 거주 프로그램을 운영하고, 기술 재교육 및 경영 역량 교육 등도 지원한다. 공예인의 창작 진입부터 시장 정착, 산업 선도까지 아우르는 성장 단계별 맞춤형 지원체계도 구축한다. 아울러 패션·생활·건축 등 타 산업과의 협업을 촉진하기 위한 기업 간 연결 플랫폼도 운영한다.

또 K-공예 시장을 넓히기 위해 외국인 관광객 밀집 지역에 체험·구매·홍보 기능을 결합한 종합유통관을 조성한다. 박물관·백화점·온라인 플랫폼 등과의 협력을 통해 공예품 전용 기획전도 정례화한다. 고향사랑기부제 답례품과 공공기관 시상 용품 등에 공예품 활용을 늘린다. 해외에선 한국문화원을 거점으로 홍보를 강화하고, 해외 시장을 개척하기 위한 주요 국제 박람회 참가를 지원한다.

공예의 대중적 저변을 넓히기 위해서 공예주간을 거점도시 중심 집중형 문화행사로 개편한다. 유아기부터 노년기까지 전 생애주기에 걸친 1인 1공예 맞춤형 교육 환경을 조성하고, 학교 밖 청소년 등을 위한 치유·자립 지원 프로그램도 운영한다. 장기적으로는 국가 공예 중심 기능을 수행할 국립 공예관을 조성하고, 지역별 특성을 반영한 권역별 공예클러스터를 구축해 지역 주도형 공예산업 생태계를 만든다.

아울러 실용성을 지닌 공예품이 미술품과 동등한 수준의 세제 혜택을 받을 수 있도록 부가가치세법 시행령 개정을 추진하고, 청탁금지법상 선물가액 한도 예외 인정 등 제도적 개선을 모색한다. 공예산업을 한국표준산업분류(KSIC)상 독립된 산업군으로 제도화하고, 3년 주기의 실태조사를 2년으로 단축하며 국가승인통계로 전환해 정책의 실효성도 높일 예정이다.

최 장관은 “K-컬처에 대한 세계적 관심이 한국 고유의 미적 감각이 담긴 공예로 확산하는 지금이 K-공예가 도약할 중요한 시기”라며 “이번 2차 기본계획을 체계적으로 이행해 공예가 우리 국민의 일상에 깊이 스며들고, 나아가 세계 시장을 선도하는 고부가가치 산업으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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