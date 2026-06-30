타이어뱅크, 호국보훈의 달 맞아 보훈대상자 지원 기부

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜가 호국보훈의 달을 맞아 보훈대상자 지원을 위한 기부를 진행했다.

타이어뱅크는 지난 6월 25일 충남동부보훈지청을 방문해 후원 물품과 후원금을 전달했다고 밝혔다. 전달식에는 김종배 타이어뱅크 대표이사와 임직원, 충남동부보훈지청 관계자, 세종사회복지공동모금회 관계자 등이 참석했다.

타이어뱅크의 보훈대상자 지원 기부는 지난해에 이어 두 번째다. 이번 후원은 호국보훈의 달을 맞아 국가를 위해 헌신한 유공자들에게 감사의 뜻을 전하고, 실질적인 생활 지원을 제공하기 위해 마련됐다.

전달된 후원 물품과 후원금은 관내 취약계층 참전유공자와 저소득 독거 국가유공자 등을 위한 생활지원 및 문화활동 지원에 사용될 예정이다.

김종배 타이어뱅크 대표이사는 “대한민국을 위해 헌신한 분들께 감사와 존경의 마음을 전한다”며 “이번 기부가 도움이 필요한 보훈대상자들에게 의미 있게 쓰이길 바란다”고 말했다.

손순욱 충남동부보훈지청장은 “국가를 위해 희생하고 헌신한 분들이 안정적인 삶을 누릴 수 있도록 복지지원 사업을 확대하고 있다”며 “지역사회와의 협력을 통해 체감도 높은 보훈복지를 추진하겠다”고 밝혔다.

이희정 세종사회복지공동모금회 사무처장은 “오늘의 대한민국은 국가유공자들의 희생과 헌신 위에 세워졌다”며 “감사의 마음이 실제 도움이 필요한 분들에게 전달될 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.

타이어뱅크는 앞으로도 보훈대상자를 위한 지원 활동을 이어간다는 방침이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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