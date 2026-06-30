오버워치×요아소비 컬래버…신규 전설 스킨 6종 선보여

블리자드 엔터테인먼트 제공

블리자드 엔터테인먼트의 팀 기반 슈팅 게임 ‘오버워치(Overwatch)’가 일본 인기 음악 듀오 요아소비(YOASOBI)와 손잡고 새로운 컬래버레이션 콘텐츠를 선보인다. 게임과 음악, 애니메이션을 결합한 이번 협업을 통해 색다른 세계관과 신규 꾸미기 아이템을 만나볼 수 있다.

오버워치는 오는 7월 1일부터 21일까지 ‘오버워치 x 요아소비’ 이벤트를 진행하며, 이에 앞서 30일 게임플레이 트레일러를 공개했다. 이번 이벤트에서는 요아소비 특유의 감각적인 스토리텔링과 음악적 색채를 게임 내 콘텐츠로 구현, 새로운 경험을 제공할 예정이다.

이번 협업의 핵심 콘텐츠는 총 6종의 전설 영웅 스킨이다. 각 스킨은 요아소비의 음악적 분위기와 오버워치 영웅들의 개성을 결합해 제작됐으며, 네온 컬러와 경화광 디자인, 한자에서 영감을 받은 아트 요소 등을 활용해 강렬한 비주얼을 완성했다. 신규 꾸미기 아이템에는 전용 시각 효과가 적용되며, 춤 감정 표현에는 협업 공식 음악과 안무가 포함된다.

영웅별 스킨에는 각 캐릭터의 서사와 특징도 담겼다. 용의 별 한조는 과거의 무게를 안고 미래를 향해 나아가는 한조의 모습을 표현했으며, 용의 별 겐지는 화려한 색감과 커스텀 효과를 통해 겐지의 성장과 변화를 담아냈다.

여우의 별 키리코는 밝고 당당한 에너지를 강조하며 연결과 유대의 의미를 표현했다. 혼령의 별 미즈키는 조명 효과와 도시적인 디자인을 더해 자신만의 무대를 만들어가는 캐릭터성을 살렸다.

이와 함께 우주의 별 주노는 미래를 향한 호기심과 낙관적인 분위기를 시각적으로 구현했으며, 불꽃의 별 안란은 자신감과 세련된 매력을 강조한 디자인으로 선보인다.

이번 오버워치와 요아소비의 협업은 음악과 스토리를 기반으로 영웅들의 관계와 감정선을 조명하는 데 초점을 맞췄다. 특히 키리코, 겐지, 한조를 중심으로 시마다 일족의 이야기를 확장하며, 멀어진 관계와 상실, 다시 연결되는 과정을 새로운 방식으로 풀어낸다.

협업 기간 동안에는 신규 단편소설을 비롯해 요아소비 음악이 담긴 콘텐츠, 애니메이션 뮤직비디오, 수집형 꾸미기 아이템 등 다양한 콘텐츠가 업데이트될 예정이다. 오버워치는 이번 이벤트를 통해 음악과 게임이 결합된 새로운 플레이 경험을 이용자들에게 제공한다는 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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