‘600만장 판매’ 붉은사막, CEDEC 초청…대형 오픈월드 제작 비결 공유

펄어비스 제공

펄어비스의 신작 ‘붉은사막(Crimson Desert)’이 글로벌 게임 개발자 무대에 오른다. 대규모 오픈월드 제작 과정에서 쌓은 개발 경험과 노하우를 공유하며 차세대 게임 개발 방향성을 제시할 예정이다.

펄어비스는 붉은사막이 오는 7월 22∼24일 일본 요코하마시 퍼시피코 요코하마 노스 컨벤션에서 열리는 현지 최대 게임 개발자 컨퍼런스 ‘CEDEC 2026’ 공식 스피커로 초청돼 강연을 진행한다고 30일 밝혔다.

CEDEC은 게임 개발 기술과 최신 제작 사례를 공유하는 자리로, 매년 글로벌 게임업계 관계자들의 관심을 받고 있다.

이번 강연에는 펄어비스 신작게임디자인실의 두승빈, 김현겸 실장이 연사로 참여한다. 두 사람은 ‘붉은사막: 대규모 오픈월드 개발 프로세스 구축’을 주제로 대형 오픈월드 게임 제작 과정에서의 경험을 소개할 예정이다.

강연에서는 붉은사막 개발 과정에서 마주한 다양한 기술적·제작적 과제와 이를 해결하기 위해 구축한 개발 프로세스가 공개된다. 특히 콘텐츠 제작 효율화, 반복 개발 방식, 개발 조직 간 협업 체계 구축 등 대규모 프로젝트를 운영하며 축적한 실질적인 제작 노하우를 공유할 계획이다.

붉은사막은 글로벌 시장에서도 높은 관심을 받고 있다. 출시 이후 판매량 기록을 꾸준히 경신하며 출시 하루 만에 200만 장, 한 달이 채 되기 전 500만 장, 83일 만에 600만 장 판매를 달성하며 한국 콘솔 게임 시장에서 새로운 기록을 세웠다.

해외 매체들도 붉은사막의 방대한 오픈월드와 탐험 중심의 게임 설계에 주목하고 있다.

스페인 게임 전문 매체 3DJuegos는 붉은사막을 “2026년을 대표하는 가장 강력한 게임”으로 소개하며 “다양한 활동과 도전 요소, 비밀, 탐험할 가치가 있는 지역들로 가득한 세계”라고 평가했다. 게임 속 풍부한 콘텐츠와 높은 완성도의 오픈월드 구성에 긍정적인 반응을 보인 것이다.

북미 게임 전문 매체 GameRant 역시 “플레이어가 자유롭게 탐험하도록 만드는 게임”이라고 평가하며 붉은사막을 오픈월드 장르에서 새로운 기준을 제시하는 작품으로 선정했다.

펄어비스는 이번 CEDEC 강연을 통해 글로벌 개발자들과 대규모 오픈월드 제작 경험을 공유하고, 붉은사막이 쌓아온 개발 역량과 기술력을 알릴 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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