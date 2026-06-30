“푸른 바다의 보석”…김희정, 감탄만 나오는 수영복 자태에 글로벌 팬들 ‘난리’ [스타★샷]

김희정이 시원하고 경쾌한 비치웨어 패션을 선보였다. 출처=김희정 SNS

배우 김희정이 시원하고 경쾌한 비치웨어 패션으로 근황을 전했다.

지난 29일 김희정은 자신의 SNS 계정에 “바다 + 하늘 + 구름(Bada + Haneul + Gureum)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김희정은 이국적인 풍경의 야외 풀바와 선베드를 배경으로 감각적인 모노키니를 선보였다. 상의 바스트 부분은 화이트, 하의 바디 부분은 블랙으로 과감한 대비를 준 튜브톱 스타일의 수영복이 시선을 사로잡는다. 특히 가슴 중앙의 깊은 V자 슬릿과 메탈릭한 디테일이 더해져 시크하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다.

여기에 김희정은 다채로운 커버업 스타일링으로 패션 센스를 더했다. 시스루 소재의 화이트 롱 후드 아우터를 걸쳐 내추럴하고 스포티한 무드를 연출하는가 하면, 허리에 자연스럽게 묶는 랩 스커트를 매치해 각선미를 드러내며 우아한 휴양지 룩을 완성했다.

사진을 접한 글로벌 팬들은 “푸른 바다의 보석 같다”, “자기관리가 정말 독보적이다”, “비주얼과 몸매 모두 완벽하다” 등 다양한 언어로 찬사의 댓글을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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