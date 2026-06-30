‘김부장’ 시청률→글로벌 초대박…“고민 많았지만 상상 이상의 사랑 감사”

‘김부장’이 단 2회 만에 안방극장을 뒤흔들었다.

지난 26일 첫 방송된 SBS 금토드라마 ‘김부장’은 단 2회 만에 전국 15.7%, 수도권 15.9%, 순간 최고 18.1%까지 치솟으며 단숨에 시청률 15% 고지를 돌파했다. 지난 2021년 ‘펜트하우스3’ 이후 약 5년 만의 기록이자 전 채널 드라마를 통틀어 초고속 신기록이다.

첫 회 또한 전국 9.5%, 수도권 9.8%를 기록하며 2026년 방송된 모든 미니시리즈 첫 방송 시청률 1위에 오르는 기염을 토하기도 했다. 2049 시청률은 평균 5.8%, 최고 7.17%를 기록하며 tvN ‘눈물의 여왕’, SBS ‘굿파트너’ 이후 약 2년 만에 5%를 돌파했다.

해외 반응도 뜨겁다. 넷플릭스 글로벌 순위(플릭스패트롤 기준) 3위에 오른 것은 물론 TOP10 진입 국가만 90개국이다. 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 대만, 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 뉴칼레도니아 등 총 8개국 정상에 올랐다.

‘김부장’은 평범한 가장 김부장이 딸을 지키기 위해 전설의 특수공작원 본능을 깨우는 과정은 통쾌한 액션과 묵직한 부성애를 절묘하게 결합했다. 소지섭은 물론 최대훈, 윤경호와 결성한 ‘아빠 유니버스’의 존재감, 주상욱, 손나은 등 열연에 촘촘한 전개, 영화 같은 액션 스케일까지 더해졌다.

이광순 CP는 “첫 주부터 상상 이상의 뜨거운 사랑을 보내주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다. 사실 ‘김부장’이라는 인물이 가진 무게감과 가족을 지키기 위한 고군분투가 젊은 세대에게 어떻게 다가갈지 고민이 많았다. 하지만 세대를 불문하고 ‘아빠’라는 존재가 주는 의미와 그들이 펼치는 통쾌한 반격에 2049 시청자분들도 깊이 공감해 주신 것 같다. 김부장 팀의 ‘아빠 유니버스’의 진정한 카타르시스는 이제부터 시작이니 앞으로의 전개도 기대해 달라”고 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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