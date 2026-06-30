파우 요치, 화장품 모델 같은 아우라…‘플레이버’ 청량 티저 오픈

그룹 파우(POW) 리더 요치가 화장품 브랜드 캠페인 모델을 연상시키는 티저 영상이 공개되며 컴백 분위기를 달궜다.

파우는 지난 29일 공식 SNS를 통해 오는 7월 28일 발매되는 새 싱글 앨범 ‘FLAVOR’의 첫 번째 멤버 티저 영상을 공개했다.

공개된 티저는 파우(POW)가 여름 컬러와 감성을 담은 뷰티 신제품을 론칭하는 콘셉트로, 요치는 화장품 브랜드 캠페인의 모델을 연상시키는 무드로 변신했다. 앨범 타이틀 ‘FLAVOR’가 새겨진 화장품을 손에 든 채 카메라를 응시하며 다양한 포즈와 제스처를 선보였다.

또한 한여름 소나기를 손으로 맞으며 싱그러움을 만끽하는 장면과 비에 젖은 채 길가에 놓인 모자 등 의미를 짐작하기 어려운 오브제들이 잇달아 등장해 이번 앨범이 담고 있을 스토리와 콘셉트에 대한 궁금증을 자극했다.

다양한 프로모션 콘텐츠를 예고한 파우는 오는 7월 3일까지 멤버들의 새로운 매력을 담은 티저가 순차적으로 공개될 것으로 기대를 모은다. 이후에도 콘셉트 포토와 포스터, 추가 티저 영상, 뮤직비디오 등 다채로운 콘텐츠를 차례로 선보이며 컴백 열기를 더욱 달굴 예정이다.

‘FLAVOR’는 특히 리더 요치가 앨범 전곡 프로듀싱을 맡아 한층 깊어진 음악적 색깔을 예고했다. 올여름 파우(POW)가 선보일 새로운 청량 감성과 퍼포먼스에 기대가 모아진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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