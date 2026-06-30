'더트롯쇼' 이수연, 임영웅 히트곡 '이제 나만 믿어요' 재해석

트로트 가수 이수연이 임영웅의 히트곡 ‘이제 나만 믿어요’를 자신만의 감성으로 재해석했다.

지난 29일 방송된 SBS Life '더트롯쇼'에서 이수연은 '이제 나만 믿어요'를 열창했다. 차분한 분위기 속 무대를 시작한 이수연은 심금을 울리는 가창력과 섬세한 감정선으로 곡을 완벽히 재해석했다.

이수연은 "오늘 주제가 '힐링'이다 보니 저를 사랑해 주시는 분들에게 마음을 전하고 싶었다. 매번 응원만 받다가 이 노래를 통해 '이제 수연이만 믿고 행복해졌으면 좋겠다'는 메시지를 전하고 싶었다"며 팬들에 애정을 드러냈다.

'이제 나만 믿어요'는 누적 스트리밍 횟수 10억 회를 돌파하는 등 대중적으로 큰 사랑을 받고 있는 임영웅의 메가 히트곡이다. 이수연은 원곡의 묵직한 감동에 자신만의 감성을 더해 색다른 '힐링' 무대를 완성했다. 트로트 시장을 이끌어갈 기대주로서의 면모를 다시 한번 입증한 이수연의 다음 행보가 더욱 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]