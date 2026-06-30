일본, ‘남미 강호’ 브라질 벽에 막혔다…1-2 역전패, 16강 진출 무산

사진=AP/뉴시스

일본 남자 축구대표팀이 ‘우승 후보’ 브라질의 벽에 막혔다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 여정을 32강에서 마무리했다.

모리야스 하지메 감독이 지휘하는 일본은 30일 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 북중미 월드컵 32강에서 1-2 역전패를 당했다. 조별리그 F조에서 1승2무(승점 5)의 무패로 32강에 진출한 일본은 브라질을 넘지 못하고 고개를 숙였다.

반면 브라질은 포효했다. 2002 한일 월드컵 이후 24년 만의 우승을 노린다. 조별리그 무패(2승1무)에 이어 토너먼트에서도 뛰어난 경기력을 자랑했다. 코트디부아르-노르웨이 경기 승자와 오는 7월 6일 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 8강 진출을 다툰다.

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선제골의 주인공은 일본이었다. 일본은 전반 29분 사노 가이슈의 선제골로 리드를 잡았다. 일본의 흐름은 후반 들어 흔들렸다. 결국 후반 11분 카세미루가 동점골을 기록하며 균형이 다시 맞춰졌다. 추가시간 극장 역전골이 터졌다. 대회 첫 연장 승부가 펼쳐지기 직전이었다. 후반 51분 가브리엘 마르티넬리가 브루노 기마랑이스의 패스를 받아 침착하게 오른발 감아차기 슈팅으로 골대에 꽂았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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