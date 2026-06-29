고교야구대회서 ‘스벅 가야지’ 배재고, 지역 비하성 구호 사과… 서울시교육청은 조사 검토

사진=뉴시스



배재고가 전국고교야구대회서 지역 비하로 해석될 수 있는 응원 구호가 나온 것과 관련해 공식 사과했다. 서울시교육청도 학교를 상대로 사실관계를 조사하는 방안을 검토하고 있다.

배재고는 29일 학교 홈페이지에 사과문을 올려 “일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드렸다”며 사과했다.

논란의 장면은 이날 서울 목동 야구장서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 배재고의 경기에서 불거졌다. 배재고 일부 선수는 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복해서 외쳤다.

이 구호가 최근 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 떠올리게 한다는 점에서 광주 지역을 조롱한 것 아니냐는 비판이 제기된 것. 광주제일고 측은 즉시 심판진에 항의했고, 심판진은 배재고 선수단에 주의를 줬다.

배재고는 “해당 학생 선수를 현장에서 즉시 제지하고 필요한 조치를 취했으며, 경기 후 광주제일고 야구부에도 사과의 뜻을 전달했다”고 설명했다. 그러면서 “상대 학교와 지역사회를 존중해야 하는 스포츠 정신에 어긋난 매우 부적절한 행동”이라며 “역사적 의미와 지역사회에 대한 존중이 부족했던 사안을 엄중하게 받아들이고 있다”고 밝혔다.

학교는 해당 선수를 생활교육위원회에 회부해 학칙과 절차에 따라 처리할 방침이다. 야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십과 인권 감수성, 공동체 의식, 선수 윤리에 관한 특별교육도 실시하기로 했다. 더불어 “학생들의 역사 인식과 타인에 대한 존중을 높이고 올바른 응원 문화를 정착시키기 위한 재발 방지 교육을 지속하겠다”는 설명이다.

한편 서울시교육청 관계자는 이번 사안과 관련해 “배재고에 대한 조사를 검토할 예정”이라고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]